أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الأحد 19-6-2022

الخوخ والعنب والبطيخ وغيرها من الفواكهة التي يرتبط طرحها بفصل الصيف باعتبارها فاكهة موسمية، ولذا يحرص قطاع عريض من الجمهور على متابعة أسعار الفاكهة بشكل يومي وتحديدًا خلال فترة الطرح الأولى للثمرة، فضلا عن تناولها خلال موجات الطقس الحار، كونها تمد الجسم بالكثير من العناصر التي يحتاجها كفيتامين سي ودي.

واليوم الأحد 19 يونيو الجاري، تقدم بوابة «الوطن» لقرائها ومتابعيها أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية وسوق العبور، وذلك في إطار سلسلة الخدمات اليومية المستمرة التي تقدمها على مدار الساعة.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

يباع التفاح البلدي بسعر يتراوح ما بين 6 : 8 جنيهات للكيلو، ووصل سعر البرقوق الأصفر إلى 15 جنيها، ووصل إلى 20 جنيهًا في بعض المناطق، وسجل سعر كيلو الموز البلدي 10 جنيهات، وبين 10 و15 جنيها تراوح سعر الكيلو من المشمش.

استقرت أسعار الخوخ اليوم ما بين 6.5 إلى 10 جنيهات للكيلو وتختلف باختلاف المنطقة، فيما تراوح سعر البرقوق الأحمر ما بين 35 : 40 جنيهًا، أما البطيخ فوصل متوسط سعر الكيلو إلى 5 جنيهات ويختلف باختلاف المنطقة، وتباع القطعة الواحدة من 15 إلى 40 جنيها حسب الحجم، وأخيرا تراوح سعر كيلو العنب بأنواعه المختلفة البناتي والأحمر والأخضر ما بين 15 و20 جنيهًا.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

يحرص الكثير على شراء الفاكهة من أسواق الجملة ومن بينها سوق العبور إذ اختلفت أسعار الفاكهة اليوم فيه عن مثيلاتها بالأسواق والمحلات الشعبية، وجاءت تفاصيل الأسعار على النحو التالي:

- يباع خوخ بلدى عريشي من 3.5 : 7.5 جنيه.

- يباع الخوخ نكتارين من 4 : 6 جنيهات.

- يباع التفاح الأمريكي والإيطالي من 23 : 29 جنيهًا.

- يباع الكانتالوب من 3 : 4.5 جنيه.

- يباع العنب البناتي أصفر وأحمر من 3.5 : 7.5 جنيه.

- يباع البطيخ سعر الواحدة من 21 : 28 جنيهًا.

- يباع المانجو من 7 : 22 جنيهًا «وفقًا لكل نوع».