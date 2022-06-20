أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الاثنين 20-6-2022

ينتظر الكثيرون الفاكهة الصيفية لتنوعها واحتوائها على عناصر مفيدة لصحة الجسم، ومن بينها فاكهة العنب والبطيخ والخوخ والأناناس وغيرها، لذا يحرص قطاع عريض من الجمهور على متابعة أسعار الفاكهة بشكل يومي، وتحديدًا خلال فترة الطرح الأولى للثمرة.

واليوم الاثنين 20 يونيو الجاري، تقدم بوابة «الوطن» لقرائها ومتابعيها أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية وسوق العبور، وذلك في إطار سلسلة الخدمات اليومية المستمرة التي تقدمها على مدار الساعة.

أسعار الفاكهة في الأسواق الصغيرة

وصل سعر البرقوق الأصفر إلى 15 جنيهًا، ووصل إلى 20 جنيهًا في بعض المناطق، فيما سجل سعر كيلو الموز البلدي 10 جنيهات، وتراوح سعر الكيلو من المشمش بين 10 و15 جنيهًا.

استقر سعر التفاح البلدي ليتراوح ما بين 6 و8 جنيهات للكيلو، وسجل سعر الخوخ اليوم ما بين 6.5 إلى 10 جنيهات للكيلو ويختلف السعر باختلاف المنطقة، فيما تراوح سعر البرقوق الأحمر ما بين 35 و40 جنيهًا.

أما البطيخ فوصل متوسط سعر الكيلو الواحد منه إلى 5 جنيهات ويختلف باختلاف المنطقة، وتباع القطعة الواحدة من 15 إلى 40 جنيهًا حسب الحجم، وأخيرا تراوح سعر كيلو العنب بأنواعه المختلفة البناتي والأحمر والأخضر ما بين 15 و20 جنيهًا.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

أما عن أسعار الفاكهة في أسواق الجملة كسوق العبور، فجاءت تفاصيلها على النحو التالي:

- يباع الأناناس بسعر يبدأ من 35 جنيهًا.

- يباع الكانتالوب من 3 إلى 4.5 جنيه.

- يباع العنب البناتي أصفر وأحمر من 3.5 إلى 7.5 جنيه.

- تباع البطيخة الواحدة بسعر يتراوح من 21 إلى 28 جنيهًا.

- يباع المانجو من 7 إلى 22 جنيهًا، وفقًا لكل نوع.

- يباع الخوخ البلدي العريشي من 3.5 إلى 7.5 جنيه.

- يصل سعر الخوخ نكتارين من 4 إلى 6 جنيهات.

- يتراوح سعر التفاح الأمريكي والإيطالي من 23 إلى 29 جنيهًا.