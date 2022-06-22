أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الأربعاء 22-6-2022

مع بداية فصل الصيف، ترتفع عمليات البحث عن أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم، إذ إنّ الأصناف التي تتوفر في ذلك الفصل تكون غنية بالمياه والمعادن التي ترطب الجسم وتحميه من الجفاف بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وفيما يلي يعرض موقع «الوطن» في السطور التالية، أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الأربعاء الموافق 22 يونيو في سلاسل المحلات التجارية وسوق العبور، والتي جاءت كما يلي:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

وفي سلاسل المحلات التجارية جاءت أسعار الفاكهة كما يلي:

وصل سعر البرتقال العصير شبكة 3 كيلو إلى 15 جنيها، بينما جاء متوسط سعر كيلو المانجو 60 جنيهًا، والموز المستورد بـ60 جنيهًا، بينما سجل سعر التفاح الأخضر المستورد 85 جنيهًا، والأحمر نحو 40 جنيهًا، والبلدي نحو 51 جنيهًا، والعنب أسود 30 جنيهًا.

وجاء سعر كيلو البطيخ الأصفر بنحو 20 جنيهًا، والكريز بسعر 225 جنيهًا للكيلو، بينما بطيخ وزن كيلو جنيهين، وجوز هند حبة واحدة 33 جنيهًا، وحبة أناناس ذهبي بنحو 50 جنيهًا.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

واستقر سعر معظم أصناف الفاكهة في سوق العبور، وجاءت كما يلي:

وظهر العديد من أنواع البرقوق في سوق العبور، حيث سجل الهوليو قيمة تراوحت بين 14 و28 جنيهًا، والياباني من 9 إلى 21 جنيهًا، والسكري من 9 إلى 19 جنيهًا، والإنجليزي بين 7 و11 جنيهًا، وتراوح سعر العنب البناتي الأصفر بين 5 إلى 8 جنيهات، والبناتي الأحمر بين 5 إلى 8 جنيهات، والأسود بين 8 الى 11 جنيهًا.

وتراوح سعر المانجو بين 7 إلى 22 جنيهًا، والمشمش الصحراوي بين 7 و11 جنيهًا، والكمثرى المستوردة بنحو 25 جنيهًا، والكيوي بـ19.5 جنيه، والكنتالوب بين 3 و4 جنيهات، والشمام بين 3 و4 جنيهات، والخوخ البلدي بين 4 و10 جنيهات، والنكترين بلدي بين 4 و6 جنيهات.

ووصل سعر التفاح الأمريكي الإيطالي بين 23 و29 جنيهًا، بينما المصري بين 4 و7 جنيهات، وتراوح سعر حبة البطيخ وزن بين 6 و10 كيلو بين 12 و40 جنيهًا.