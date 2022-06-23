«نيويورك تايمز»: الاتحاد الأوروبي يتخذ اليوم قرارا بشأن «ترشح» أوكرانيا

يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، لوضع أوكرانيا على طريق الانضمام إلى الكتلة، وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إنه من المتوقع أن تحظى أوكرانيا بمزايا التواجد في الاتحاد، حتى لو استغرق الأمر عقدًا من الزمن، أو فترة أطول للانضمام بشكل كامل.

عرض أولي لقبول أوكرانيا كـ«مرشح»

وتابعت الصحيفة، أن كلا من قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، أكبر دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى رومانيا، قدموا عرضًا أوليًا لهذا القرار في زيارة إلى كييف الأسبوع الماضي، قائلين إنهم يؤيدون السماح لأوكرانيا بأن تصبح مرشحًا للعضوية، ومع ذلك، هناك عدد قليل من الدول الأعضاء بحاجة إلى الإقناع.

الطريق لا يزال طويلا

وأوضحت الصحيفة، أن القرار الذي يُعتقد أنه من المرجح أن يصدر اليوم سيمنح أوكرانيا وضع «المرشح»، ما قد يكون طريقاً طويلاً؛ حيث ترشحت تركيا منذ 21 عامًا لكنها لا تزال غير عضو، وفي نظام يعمل بالإجماع، تتمتع كل دولة عضو فعليًا بحق النقض ضد أي عضو جديد.

وكانت هولندا وعدد قليل من الأعضاء الأصغر شككوا في منح وضع مرشح غير مشروط لأوكرانيا على الفور، وذلك لعدة أسباب، كما رفض الناخبون الهولنديون احتمال عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2014، وتعرض قادتهم لضغوط شديدة لتجاهل هذا التصويت، على الرغم من الدعم الشعبي الكبير والمستمر لأوكرانيا في حربها الحالية ضد الغزو الروسي.

وأضافت الصحيفة أن العديد العديد من الدول تبدي حرصها على على منع الاتحاد الأوروبي من النمو، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن أعضائها البالغ عددهم 27 يجدون بالفعل في بعض الأحيان صعوبة بالغة في الاتفاق على قضايا حيوية مثل الحريات الديمقراطية والإصلاحات الاقتصادية ودور المحاكم، كما أثار تاريخ الفساد في أوكرانيا الشكوك، ويشعر بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي بالقلق بشأن قدرة الكتلة على استيعاب بلد بحجم أوكرانيا وعدد سكانها، مشيرين إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية طويلة الأجل.