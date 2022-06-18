الاتحاد الأوروبي: روسيا تعرض العالم لخطر المجاعة بسبب حصار الحبوب الأوكرانية

أعلن الاتحاد الأوروبي أن روسيا تعرض العالم لخطر المجاعة بسبب حصارها لصادرات الحبوب من أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل عرضته فضائية العربية.

روسيا حولت البحر الأسود لمنطقة حرب

وأبدى الاتحاد الأوروبي استعداده للعمل مع الأمم المتحدة لمنع أي تأثير لعقوباته على أمن الغذاء، ومن جانبه صرح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بأن روسيا حولت البحر الأسود لمنطقة حرب.

وأكد جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي لا تمنع روسيا من تصدير المنتجات الزراعية أو شرائها، مضيفا «نأمل بحل قريب عبر الأمم المتحدة لاستئناف صادرات الحبوب من أوكرانيا».