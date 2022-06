رئيس المجلس الأوروبي يوصي بمنح أوكرانيا ومولدوفا وضع المرشح لعضوية الاتحاد

دعا تشارلز ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، الاتحاد الأوروبي إلى منح أوكرانيا ومولدوفا وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، وبحسب صحيفة الجارديان، امتنع ميشيل عن التوصية بمنح جورجيا وضع المرشح رغم أنها تسعى لقبولها في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب الصحيفة، يقرر قادة الاتحاد الأوروبي، الأسبوع المقبل، ما إذا كانوا يمنحون هذه الدول الثلاث وضع مرشح الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن العضوية الكاملة قد تستغرق سنوات على الأرجح، وقال ميشيل في عنوان فيديو نُشر على موقع تويتر: «أعتقد أن الوقت قد حان للتعرف على المنظور الأوروبي لأوكرانيا ومولدوفا وجورجيا».

وأضاف أن مستقبل هذه البلدان وشعوبها يقع داخل الاتحاد الأوروبي، وبشكل أكثر تحديدًا، أعتزم أن نقرر منح وضع المرشح لأوكرانيا ومولدوفا.

Now is the time to acknowledge that the future of Ukraine, Moldova & Georgia lies within the EU.



I will invite you to grant candidate status to Ukraine & Moldova.



In parallel, we will continue to provide Ukraine with strong humanitarian, military, economic & financial support.