بروتوكول تعاون بين «أكديما» ومدينة الأبحاث العلمية لدعم الصناعات الدوائية

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتورة منى عبداللطيف مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، حول استقبال المدينة وفد الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية «أكديما»، برئاسة الدكتورة ألفت غراب رئيس مجلس الإدارة، وبرفقة كل من الدكتور مختار بشر رئيس قطاع الإنتاج، والدكتور فتحي إبراهيم رئيس المركز الدولى للإتاحة الحيوية والبحوث الصيدلية والإكلينيكة، وذلك للتعرف على الإمكانات والتجهيزات المعملية المُميزة بالمعاهد البحثية والمراكز التكنولوجية بالمدينة.

وصرحت «عبداللطيف»، أن التعاون بين المدينة وشركة «أكديما»، جاء في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على ربط الأبحاث العلمية ومُخرجاتها بالصناعة، وذلك لرفع قيمة المُكون المحلي من المعرفة والخامات، لدعم الصناعات المصرية بمختلف قطاعاتها.

أهم الأنشطة البحثية الجارية بالمدينة

وخلال فعاليات الزيارة، قدمت «منى عبداللطيف»، عرضًا حول أهم الأنشطة البحثية الجارية بالمدينة في كافة التخصصات، ومدى قدرتها على المُساهمة في دعم القطاع الصناعي كأحد بيوت الخبرة العلمية المُميزة في مصر، وذلك في ضوء مُساهمات المدينة لتحقيق أهداف محاور التنمية المُستدامة لرؤية مصر 2030، واستراتيجية الوزارة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

جولة تفقدية بالمعامل المركزية ومعاهد المدينة المختلفة

شملت الزيارة، جولة تفقدية بالمعامل المركزية ومعاهد المدينة المختلفة، وأثنى وفد الشركة على تميز وتفرد تلك المعامل، معربًا عن استعداده للتعاون مع المدينة من خلال الإعداد لبروتوكول تعاون مُشترك بين الجانبين فيما يخص محور الصحة والسكان، للاستفادة من الإمكانات والتجهيزات المعملية التي تملكها المدينة، ولما يتمتع به أعضاء هيئة البحوث من خبرات ومعارف لخدمة مجال الصناعات الدوائية ودعمها بالأبحاث والاستشارات العلمية والمخرجات الناتجة عنها