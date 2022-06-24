مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 24-6-2022 في محافظات مصر
كتب:
سمر ايهاب
03:29 ص | الجمعة 24 يونيو 2022
مواقيت الصلاة
تقدم الهيئة المصرية للمساحة مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات بشكل يومي حيث يهتم المصلون بمتابعتها في مواعيدها المحددة للصلوات الخمس، وهي: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء لها التي تختلف من محافظة لأخرى.
وجاءت مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط، استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها على النحو التالي:
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة
- موعد أذان الفجر: الساعة 3:09 صباحًا.
- موعد أذان الظهر: الساعة 11:57 صباحًا.
- موعد أذان العصر: الساعة 3:33 مساءً.
- موعد أذان المغرب: الساعة 07:00 مساءً.
- موعد أذان العشاء: الساعة 8:33 مساءً.
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الجيزة
- موعد أذان الفجر: الساعة 3:09 صباحًا.
- موعد أذان الظهر: الساعة 11:57 صباحًا.
- موعد أذان العصر: الساعة 3:33 مساءً.
- موعد أذان المغرب: الساعة 07:00 مساءً.
- موعد أذان العشاء: الساعة 8:33 مساءً.
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية
- موعد أذان الفجر: الساعة 3:09 صباحًا.
- موعد أذان الظهر: الساعة 12:03 صباحًا.
- موعد أذان العصر: الساعة 3:41 مساءً.
- موعد أذان المغرب: الساعة 7:08 مساءً.
- موعد أذان العشاء: الساعة 8:44 مساءً.
مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية
- موعد أذان الفجر: الساعة 3:04 صباحًا.
- موعد أذان الظهر: الساعة 11:55 صباحًا.
- موعد أذان العصر: الساعة 3:33 مساءً.
- موعد أذان المغرب: الساعة 7:00 مساءً.
- موعد أذان العشاء: الساعة 8:34 مساءً.
مواقيت الصلاة في محافظة الغربية
- موعد أذان الفجر: الساعة 03:06 صباحًا.
- موعد أذان الظهر: الساعة 11:58 صباحًا.
- موعد أذان العصر: الساعة 3:36 مساءً.
- موعد أذان المغرب: الساعة 7:03 مساءً.
- موعد أذان العشاء: الساعة 8:38 مساءً.
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الدقهلية
- موعد أذان الفجر: الساعة 03:03 صباحًا.
- موعد أذان الظهر: الساعة 11:56 صباحًا.
- موعد أذان العصر: الساعة 3:35 مساءً.
- موعد أذان المغرب: الساعة 7:02 مساءً.
- موعد أذان العشاء: الساعة 8:37 مساءً.