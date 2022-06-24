مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 24-6-2022 في محافظات مصر

تقدم الهيئة المصرية للمساحة مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات بشكل يومي حيث يهتم المصلون بمتابعتها في مواعيدها المحددة للصلوات الخمس، وهي: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء لها التي تختلف من محافظة لأخرى.

وجاءت مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط، استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:09 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:57 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:33 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 07:00 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:33 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الجيزة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:09 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:57 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:33 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 07:00 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:33 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:09 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 12:03 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:41 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 7:08 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:44 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:04 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:55 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:33 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 7:00 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:34 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:06 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:58 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:36 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 7:03 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:38 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الدقهلية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:03 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:56 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:35 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 7:02 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:37 مساءً.