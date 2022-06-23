اختيار الفنانة المغربية ريم سفيرة لبرنامج EQUAL ARABIA

اختارت منصة Spotify الفنانة المغربية الشابة متعددة المواهب ريم لتكون سفيرة برنامج EQUAL Arabia لشهر يونيو.

تسلط المنصة الضوء كل شهر على فنانات من كافة ربوع العالم العربي ليروي قصصهن لجمهور بالملايين.

ريم فكري من مواليد مدينة الدار البيضاء

ولدت الفنانة ريم فكري قبل 22 عامًا في مدينة الدار البيضاء، وكانت الموسيقى شغفها الأول منذ الصغر، لكن استهوتها كذلك مسارات فنية أخرى كرائدة أعمال ومغنية وممثلة ورسامة، وانطلقت شهرة ريم ومسيرتها الفنية كمحترفة مع النجاح الكبير الذي حققته أغنيتها المنفردة ستيلو ورقة Stylo warqa، حيث كسر عدد مرات الاستماع لها على Spotify حاجز 2 مليون مرة.

وكمن سبقنها من سفيرات EQUAL مثل بيري ودانا صلاح، ظهرت صورة ريم على لوحة إعلانات Spotify في قلب تايمز سكوير الليلة الماضية، ترويجًا لأغنيتها المُنفردة «اخبري ليه»- «Dime Porque».

ريم: النساء لا تحظى بالتقدير الذي يعبر عن قيمتهن

تعليقًا على مكانة المرأة اليوم في مجال الموسيقى، قالت ريم في بيان : «لا تحظى النساء بالتقدير الذي يعبر عن قيمتهن الحقيقية في عالم الفن. إن معظم الفنانين في هذا المجال هم رجال، لذا سيكون من الرائع أن نرى المزيد من النساء يدخلن عالم الفن لكي نرى المزيد من صانعات الموسيقى ومهندسات الصوت والمنتجات يفرضن رؤيتهن الموسيقية».

وأضافت: «أعتقد أننا كنا في أمس الحاجة إلى برنامج مثل EQUAL، وآمل بصدق أن يساعد الفنانات بأكبر قدر ممكن على عرض مواهبهن وأعمالهن».

تظهر ريم كذلك في قائمة التشغيل EQUAL Global على Spotify إلى جانب فنانين من بولندا وباكستان وبيرو وغيرها، كما تظهر على غلاف قائمة EQUAL Arabia