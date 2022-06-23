تشييع جثمان شقيقة وزير التنمية المحلية من السيدة نفيسة

شُيعت جنازة شقيقة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ظهر اليوم، من مسجد السيدة نفيسة، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمُحافظين ورجال الدولة.

وشارك في تشييع الجثمان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ومحافظي «القاهرة والجيزة والفيوم».

وأعلنت وزارة التنمية المحلية أن من يرغب في تقديم العزاء للوزير، سيكون تلغرافيًا على مقر وزارة التنمية المحليه بالدقي.