بريد الوطن .. وجِّه باستخراج (نموذج 10) للمواطنين يا وزير التنمية المحلية

أعلنت الدولة، ممثلةً فى مجلس الوزراء، وبتوجيهات من رئيس الجمهورية، قبول جميع طلبات التصالح، ومن ساعتها «لا حس ولا خبر».. تقدمنا بإجراءات التصالح المعلنة، ودفعنا القسط الأول، حتى نستطيع تقنين الوضع والبناء.. والآن كلما سألنا عن (نموذج 10) خارج الحيز، يكون الرد: «فى انتظار توجيهات وزير التنمية».. وعليه نناشد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ومحافظ الجيزة، التوجيه لمسئولى مركز مدينة منشأة القناطر بالجيزة، والمجالس المحلية، بسرعة استخراج (نموذج 10) للمواطنين، حتى يقوموا باستخراج تراخيص استكمال البناء، بدلاً من وقف الحال الذى صرنا فيه.. فلا حصلنا على (نموذج 10)، ولا قمنا بتكملة بيوتنا والسكن فيها.

أهالى المنطقة

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