وزير التنمية المحلية ومحافظ دمياط يتابعان استعدادات شواطئ رأس البر لموسم الصيف

أجرى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، زيارة ميدانية لمدينة رأس البر، رافقهما خلالها سفيرة سويسرا بالقاهرة إيفون باومن والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، حيث شهدا خلال الزيارة اصطفاف معدات ورجال الإنقاذ بالشواطئ مع بداية موسم صيف 2022.

حجم التجهيزات الجديدة بالشاطئ

وتم استعراض حجم التجهيزات الجديدة بالشاطئ الذى يصل طوله إلى 3600 م لتوفير كل الخدمات لرواد المدينة التي تستقبل الآلاف من المواطنين بشكل يومى خلال شهور الصيف، وتتضمن تلك التجهيزات 32 برج إنقاذ و4 موتوسيكلات مائى وشاطئ و6 مراكب مزودة بحركات ومركب تدخل سريع هذا إلى جانب 5 خيم لتجميع الأطفال التائهين و4 نقاط للإسعاف، بالإضافة إلى العناصر البشرية بقوة 100 منقذ و8 قادة للمعدات و10 عاملين بجهاز الإشراف والإداريين.

كما تابع وزير التنمية المحلية ومحافظ دمياط آلية وخطة العمل بمنظومة إدارة الشاطئ وكيفية التعامل مع الحالات التي يتم إنقاذها، حيث أشاد اللواء محمود شعراوي بالإدارة الجيدة للمنظومة وتغطيتها بكل الاحتياجات لاستقبال رواد المدينة وتوفير شاطئ آمن.

توفير كل الخدمات التي يطلبها رواد الشاطئ

ووجه «شعراوي» بتوفير كل الخدمات التي يطلبها رواد الشاطئ خلال موسم الصيف وكذا سبل الراحة للمواطنين المترددين على مدينة رأس البر.

وأشارت محافظ دمياط إلى أنه قبل بداية موسم شم النسيم والصيف كل عام يتم إطلاق خطة لتجهيز المدينة بكل الاستعدادات بجميع النواحي، حيث ينال الشاطئ حجما كبيرا من الدعم للحد من حالات الغرق وتسليم الأطفال التائهين إلى ذويهم، الأمر الذي ساهم في تحقيق ذلك خلال السنوات الأخيرة، هذا إلى جانب توفير كل الخدمات.