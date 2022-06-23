طقس سيئ يضرب الصين.. فيضانات غزيرة وحرارة شديدة «صور»

تبذل الصين جهودا كبيرة لمواجهة التداعيات السلبية لحالة الطقس السيئة في جميع أنحاء البلاد، حيث أدت أسوأ فيضانات منذ عقود إلى غرق المنازل والسيارات في جنوب البلاد، وموجات حر عالية قياسية في المقاطعات الشمالية والوسطى، ما تسبب في تعطل الطرق.

مستويات المياه ارتفعت في أكثر من 100 نهر

وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إن مستويات المياه ارتفعت في أكثر من مائة نهر في جميع أنحاء البلاد، وبلغت مستويات الإنذار بالفيضانات، ورفعت السلطات في مقاطعة جوانجدونج التنبيهات إلى أعلى مستوى بعد أيام من هطول الأمطار والفيضانات، وأغلقت المدارس والشركات ووسائل النقل العام في المناطق المتضررة.

الفيضان يعطل حياة نصف مليون شخص

وعطل الفيضان حياة ما يقرب من نصف مليون شخص في جنوب الصين، وأظهرت لقطات بثتها وسائل الإعلام الحكومية طواقم إنقاذ على قوارب تجدف عبر الطرق المغمورة بالمياه لإغاثة السكان المحاصرين.

وفي شاوجوان مركز التصنيع ، صدرت أوامر للمصانع بوقف الإنتاج، حيث وصلت مستويات المياه إلى أعلى مستوى لها منذ 50 عامًا، حسبما أفاد التليفزيون الحكومي.

وذكرت إدارة الطوارئ في جوانجدونج، أن هطول الأمطار أثر على 479 ألفا و600 شخص، ودمر ما يقرب من 30 هكتارا من المحاصيل، وتسبب في انهيار أكثر من 1700 منزل، مع خسائر مالية بلغ مجموعها 261 مليون دولار، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين

وتابعت الصحيفة، أن الصين تكافح فيضانات الصيف منذ قرون، لكن الفيضانات هذا العام تزامنت أيضًا مع موجات الحر التي ضربت الجزء الشمالي من البلاد، حيث من المتوقع أيضًا أن تهطل الأمطار الغزيرة في الأيام المقبلة، وفقًا للمرصد المركزي للأرصاد الجوية.

ووصلت درجات الحرارة يوم الثلاثاء الماضي إلى 104 درجات فهرنهايت في تسع مقاطعات شمالية ووسطى، وذكرت وسائل إعلام محلية في خنان أن درجات حرارة سطح الطريق التي تصل إلى 165 درجة فهرنهايت تسببت في حدوث تصدعات في الطرق الأسمنتية الأسبوع الماضي تشبه آثار الزلزال.