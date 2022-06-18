فيضانات وزلزال وأمطار.. كوارث ضربت بعض دول العالم في 24 ساعة

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة كوارث وحوادث، كان أبرزها الأمطار الغزيرة التي ضربت المناطق الشمالية الشرقية في بنجلاديش، فيما شهدت باكستان زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، دون الإبلاغ عن وقوع أضرار.

وفي بنجلاديش، لقى 6 أشخاص بينهم 3 أطفال، مصرعهم جراء 3 حوادث صواعق منفصلة في منطقة «ميمنسينج»، فيما قال مسؤولون إن الأمطار الغزيرة أجبرت السلطات على تعليق عملياتها في «مطار عثماني الدولي» في «سيلهيت» بعد غمر مياه الفيضانات مناطق شاسعة من شمال شرقي البلاد، مما تسبب في تشريد عشرات الآلاف من الأشخاص، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وغمرت المياه معظم المناطق الشمالية الشرقية من البلاد، فيما ذكرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، أنه يمكن للوضع أن يتفاقم خلال نهاية الأسبوع مع توقع مزيد من الأمطار.

غرق مساحات واسعة من الأراضي في بنجلاديش جراء الأمطار الموسمية

وفي وقت سابق، أوضح «عارف بويان» من مركز «التنبؤ والتحذير من الفيضانات» التابع لحكومة البلاد، إن الأمطار الغزيرة التي هطلت الأسبوع الماضي في بلاده وأجزاء من الهند المجاورة صبت في الأنهار التي فاضت ضفافها.

وأغرقت الأمطار الموسمية مساحات واسعة من الأراضي في بنجلاديش، للمرة الثانية خلال أسبوعين، فيما نشرت سلطات البلاد، الجيش لمساعدة نحو مليوني شخص حاصرتهم مياه الفيضانات.

سلطات بنجلاديش تستخدم المدارس لإيواء النازحين بسبب الفيضانات

واستخدمت السلطات في بنجلاديش، مباني المدارس لإيواء النازحين بسبب الفيضانات، فيما علقت السلطات، إجراء الامتحانات في المدارس الثانوية في معظم أنحاء البلاد.

من جانبه، أشار مدير منطقة «سيلهيت»، محمد مشرف حسين، لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إلى أن الوضع مقلق للغاية، وأوضح المسؤول، ان أكثر من مليوني شخص عالقون بسبب مياه الفيضانات.

انهيار للتربة في غربي «أبيدجان» يسفر عن مصرع 6 أشخاص

وفي السعودية، هطلت أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة على «منطقة الباحة» الواقعة في جنوبي غربي البلاد، شملت أجزاء من محافظات: بلجرشي والمخواة، وقلوة والمراكز التابعة لها، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وفي كوت ديفوار أو ساحل العاج، الدولة الواقعة في غربي أفريقيا، لقى 6 أشخاص مصرعهم بينهم طفلان، إثر انهيار للتربة جراء الأمطار الغزيرة في غرب العاصمة «أبيدجان».

زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب شمال باكستان.. ولا ضحايا

وفي باكستان، ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، أمس الجمعة، الأجزاء الشمالية من البلاد، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

وأوضحت دائرة «الأرصاد والمسح الجيولوجي» الباكستانية أن مركز الزلزال، وقع على عمق 218 كيلومترا في منطقة حدودية بين أفغانستان وطاجيكستان وشعر به سكان شمال باكستان بما في عاصم البلاد «إسلام آباد».

إصابة 19 شخصا في حريق بـ مبنى سكني في «أبوظبي»

وفي الإمارات، نجحت شرطة العاصمة «أبوظبي» وهيئة «أبوظبي» للدفاع المدني في السيطرة على حريق اندلع بعد ظهر أمس الجمعة في مبنى سكني بمنطقة الزاهية في العاصمة، فيما أسفر الحريق عن إصابة 19 شخصا، فيما تم إخلاء المبنى من السكان احترازياً لضمان سلامتهم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي سوريا، أشارت وزارة الكهرباء، مساء أمس الجمعة، إلى انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء البلاد، وأرجعت الوزارة السبب إلى عطل في محطة توليد الزارة بمحافظة حماة الواقعة وسط البلاد، والذي أدى بدوره إلى تعطل كل المحطات الأخرى، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».