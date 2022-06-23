تبطين 491.3 كيلو متر من الترع في بني سويف بتكلفة مليار و131 مليون جنيه

كشف تقرير مديرية الري في بني سويف، عن الانتهاء من تبطين 491.3 كيلو متر من الترع بتكلفة مليار و131 مليونا و731 ألف جنيه، ضمن المشروع القومي لتأهيل البنية المائية التحتية في المحافظة.

كما كشف التقرير الذي أعده المهندس نصر بركات، وكيل وزارة الري، بشأن مستجدات سر العمل والموقف التنفيذي لمشروع تبطين الترع، والذي يتضمن نسب التنفيذ والأطوال التي تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة، أن إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها بالمحافظة تبلغ 904.7 كم بتكلفة 2 مليار و498 مليونا و901 ألف جنيه، وتخدم 361 ألفا و391 فدانا من خلال 238 ترعة بدائرة المحافظة.

الأعمال الجاري تنفيذها تخدم 269 ألف فدان

وأشار وكيل وزارة الري في بني سويف إلى أن الأعمال الجاري تنفيذها تقدر بأطوال 751.6 كم وتخدم زمام 269 ألفا و639 فداناً باعتمادات تقدر بواحد مليار و963 مليونا و123 ألف جنيه، في حين يبلغ إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 153 كم، باعتماد 535 مليونا و778 ألف جينه.

من جانبه، أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على ضرورة تكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الري والصرف لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومواجهة التعديات في مهدها، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع القومي لتأهيل البنية المائية التحتية، لافتا إلى توجيهاته بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة، لتذليل المعوقات التي قد تطرأ على أعمال التنفيذ من خلال التواصل الدائم مع وزارة الري، نظرا لأهمية المشروع الذي تنفذه الحكومة بمعدلات إنجاز جيدة وبأفضل جودة.

فوائد مشروع تأهيل البنية المائية التحتية

وأشار محافظ بني سويف إلى أن المشروع القومي لتأهيل البنية المائية التحتية، له عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الري، وتوفير المياه لأغراض الري والصناعة ومياه الشرب وتوفير كميات مياه من الفاقد، ولضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، فضلا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمصارف والمجاري المائية.