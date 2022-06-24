حظك اليوم برج العقرب الجمعة 24-6-2022 مهنيا وعاطفيا

يهتم مولود برج العقرب بالعلاقات العائلية كثيرا، ويحرص دائما على قضاء بعض الوقت برفقتهم، كما أنه يهتم كثيرا به، ويقدم لجميع أفراد العائلة الدعم المعنوي والمادي، وتكون صداقته مع الأشخاص الآخرين متينة بشكل كبير، ويرجع ذلك لأنه مخلص وصادق في تعامله مع الآخرين.

كما أن مولود برج العقرب، يبتعد عن الأشخاص غير الصادقين، ولا يحب الكذب والنفاق على الإطلاق.

ويتميز مواليد برج العقرب، بأن لديه الكثير من الشغف في علاقتهم العاطفية على الرغم من استقلاليتهم، كما أنهم أحباء وشركاء قويين.

وتقدم «الوطن» خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

تجنب القرارات المتسرعة وغير المدروسة، وانتبه لحقوقك خاصة أثناء توقيع الأوراق.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا، فأن القمر في مواجهة برجك يولد بداخلك خوفا شديدا على نفسك وقد يبعدك ذلك عمن تحب.

عيوب برج العقرب

ومن أبرز عيوب مولود برج العقرب، أنه لديه شخصية غيورة على المقربين منه بشكل كبير، كما أنه لديه حب التملك كثيرا، ويحب السيطرة على الأشخاص الآخرين.