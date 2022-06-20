حظك اليوم برج العقرب الاثنين 20-6-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت عبير فؤاد خبيرة الفلك وعلم الأبراج، عن توقعاتها وحظك اليوم على الجانب المهني والعاطفي لأصحاب برج العقرب، الذي يملك الكثير من الشغف في علاقاته العاطفية على الرغم من استقلاليته وحبه للكتمان، كما أنه يحرص على مشاركة مشاعره مع أحبائه، كما يملك شجاعة في خوض المعارك مهما كلفة الأمر.

وبحسب خبراء الفلك والطالع، فإن مولود برج العقرب لا يهاب مواجهة التحديات التي يمر بها، كما أنه يسعى دائما إلى السيطرة على الآخرين، ولا يحب أن يكون الطرف الأصعب في علاقته مع الأشخاص الآخرين، ولديه قدرة كبيرة على التركيز العالي.

ومن مشاهير برج العقرب الفنان طارق لطفي، وصلاح السعدني، ومحمد فراج، والسير مجدي يعقوب طبيب القلوب العالمي، والأمير تشارلز، ومنى عبدالغني، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران، والفنان خالد سليم، والفنان ماجد المهندس.

ونوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

عائليا ومهنيا فحظك اليوم يقول إن الوضع الفلكي يوفر لك اليوم أفضل الظروف لإنجاز أعمال وأيضا لقضاء أوقات رائعة مع الأهل والأقارب، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

عائليا وعاطفيا يخبرك حظك اليوم بأن القمر في منزل الحب يعدك بالحب والمشاعر الحلوة والإيجابية.