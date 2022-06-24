حظك اليوم برج الحمل الجمعة 24-6-2022 مهنيا وعاطفيا

يتجنب مولود برج الحمل، الوقوع في أزمات كثيرة، حيث أنه يسيطر على انفعالاته بشكل كبير ويستمع بدرجة كبيرة لنصائح من حوله، خاصة مع من يحبه، كما أنه يتجنب الوقوع في خلافات مع المحيطين به على الصعيدين المهني والعاطفي فهو يقدر سلامه النفسي ويحب أن يعيش بعيدا عن الخلافات الكبيرة.

مواصفات برج الحمل

ولمواليد برج الحمل، الكثير من الصفات، حيث أنه يعطي الفرصة للمحطين به للتحدث بكل هدوء، ويندرج هذا الهدوء على قراراته في الحياة فهو يفكر جيدا قبل كل خطوة أو قرارات في حياته سواء كانت المهنية أو العاطفية مما يجعله دائما يتخذ قرارات صائبة بعيدا عن سوء الاختيار.

وتقدم « الوطن» حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الحمل، اليوم الجمعة 24 يونيو، في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها للقراء بشكل مستمر، وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد.

وجاءت التوقعات على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك بمراجعة خطواتك بشكل جيد قبل أن تتخذ أي قرار، حيث أن القرارات المتسرعة قد تجعل تقع في أخطاء كبيرة وقد تتسبب في مشكلات كبيرة بمكان العمل.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني، وعليك أن تكون لبق وتكون دقيق في أقوالك لتصنع لنفسك مكانة مميزة بالنسبة للطرف الآخر وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل.