حظك اليوم برج الحمل الاثنين 20-6-2022 مهنيا وعاطفيا

قالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك، إن مولود برج الحمل، يعاني اليوم، من الارتباك والكثير من الضغوط ، التي سيكون لها تاثير كبير على حالتة الصحية، اليوم، نظرا لوجود القمر فى منزل البرج، إذ يمثل عامل ضغط على مولود الحمل، مما يعرضه للكثير من الانفعالات والغضب والعصبية، لهذا تطالبك الأفلاك بالهدوء والحذر والسيطرة على غضبك، والابتعاد عن كل ما يعرضك للاستفزاز، كما تؤكد بضرورة الكتمان فيما يتعلق بخططك للمستقبل، وعدم الزهو بها بين أقاربك والمحيطين بك.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

تنصحك الأفلاك اليوم مولود برج الحمل، باهتمام بحالتك الصحية، والابتعاد عن الضغوط التي قد تؤثر على حالتك النفسية والصحية، كما تؤكد لك خبيرة الفلك والابراج عبير فؤاد، على ضرورة التصرف بهدوء وحكمة وتروي، بالنسبة لمشروعات المستقبلية، وتجنب بكل الطرق الزهو بنفسك حول تلك المشروعات وسط أقرانك والمحطين بك فى العمل، كما كشفت لك الأبراج اليوم مولود برج الحمل، بضرورة الكتمان، وعدم الإعلان والإفصاح عن مشروعاتك وخططك بالنسبة للمستقبل، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

تحذرك الأفلاك اليوم مولود برج الحمل، بضرورة التروي والتزام الحكمة والهدوء، والابتعاد كل ما يعرضك للاستفزاز والانفعال، نظرا لأن القمر اليوم في منزلك الثاني عشر، وهذا قد يزيد من حجم انفعالاتك وغضبك وعصبيتك اليوم، كما كشفت عبير فؤاد خبيرة الفلك والأبراج، مشيرة بضرورة أن تتحكم في انفعالاتك اليوم مولود برج الحمل، ولا تعلن غضبك.