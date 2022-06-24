حظك اليوم برج القوس الجمعة 24-6-2022 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مولود برج القوس، قلب شديد البراءة، وشخصية مرحة لا تميل إلى التشاؤم، ولكنه يعشق الضحك والمزاح مع الآخرين، ويحب السفر والتنقل من مكان لآخر، ما يدفعه دائما للبحث عن وظائف بها سفر، ولا يلتحق بالوظائف الروتينية، كما أنه عفوي في تصرفاته بشكل كبير، وصريح مع الآخرين.

كما أن مولود برج القوس، يحب قول شيء غير الحقيقة، كما أنه يعشق تدليل نفسه، ولا يحب الحرمان من أي شيء، ويحب أصدقائه ما يجعله محاطا بالكثير منهم، كما أنه كريم بشكل كبير، ويتميز بالحيوية، ويحب الخروج والتنزه مع أصدقائه وقضاء وقتت مميز برفقتهم.

يبحث مولود برج القوس، دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج القوس على الصعيدين المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القو على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يحفز حركتك وتميل للاهتمام بواجباتك وتحسن توظيف جهودك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمواجهة برجك، لذلك يجب الانتباه لحقوق الطرف الآخر ولا تتسرع في ردود أفعالك ولا تعاند.

الحب عند برج القوس

يتميز مولود برج القوس بأن حبه نادر الوجود، فعندما يعشق شخص أو يقع في حبه فيحرص على فعل كل ما بإمكانه حتى يستطيع إسعاد الطرف الآخر، وتقديم ما يحتاج من مال وجهد ووقت.