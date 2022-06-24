حظك اليوم برج الثور الجمعة 24-6-2022 مهنيا وعاطفيا

برج الثور من الأبراج الترابية، فهو يحب الاستقرار في حياته، كما أنه شديد الإخلاص في عمله فهو يحب تحقيق نجاحات كبيرة، كما أنه معروف بالعند الشديد ويهتم فقط بتلبية احتياجاته المختلفة، بغض النظر عن أهمية ذلك للغير، مما يتسبب في غصب المحيطين به بسبب سيطرة العند عليه.

مواصفات برج الثور

وتتسم إمرأة برج الثور بالجمال والإخلاص الشديد فهي تكره الخيانة ولا تستطيع تحملها، كما أنها حساسة بدرجة كبيرة ما يجعلها مضحية لأبنائها وأحبائها كما أنها تتسم بالثقة الكبيرة في نفسها فترى أنها طموحة وجميلة وتستطيع أن تقوم بأي عمل دون مساعدة من الغير.

وتقدم «الوطن» حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد ، اليوم الجمعة الموافق 24 يونيو، وذلك استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

عليك أن تسيطر على الأوضاع وتفرض إرادتك لكي تحقق نجاحات في حياتك المهنية، وتحفظ مكانك وسط زملائك في العمل وتصل لأعلى المناصب وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك لامعا، لذلك عليك أن تستقبل المعجبين في حياتك حيث أنك اليوم تلفت أنظار الطرف الآخر بشكل كبير، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد.