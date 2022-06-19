حظك اليوم برج الثور الأحد 19-6-2022 عاطفيا ومهنيا

يُعرف عن مواليد برج الثور ميلهم دائمًا للنظرة التشاؤمية والسوداوية، مما يجعل الكثيرين يبتعدون عن أصحاب هذا البرج، فهو من الشخصيات الطيبة التي تميل إلى المسالمة ما يجعله يتحطم عند التعرض للواقع بمشاكله واختلافات وجهات النظر.

وفيما يلي، يعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم، لمواليد برج الثور المهتمين بمعرفة ومتابعة حركة الفلك والكواكب، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق تصريحات من خبيرة الأبراج عبير فؤاد:

حظك اليوم برج الثور مهنيا

قالت خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الثور اليوم، يكون القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك لتوطيد علاقتك بالزملاء والأصدقاء، وتقضي معهم أوقاتا عذبة ويساعدك ذلك أن تحصل على دعمهم.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي تقول «فؤاد» أن أصحاب هذا البرج اليوم، يكون الوضع الفلكي يدفعك للتعبير عن مشاعرك وعن آرائك بحرية ويمدك الوضع الفلكي بالرغبة في إسعاد من حولك.

مشاهير برج الثور

يستطيع مواليد برج الثور الخروج بحلول والخروج من الصعوبات والمشاكل بأقل الخسائر، ومن أبرز نجوم هذا البرج بطل سلسلة أفلام سوبر مان، هنري كافيل، والممثلة العالمية كيت بلانشيت، وجيسكا ألبا، وكيرستين دانست، والممثل الهندي فارون دهاوان، وأنوشكا شارما، والفنان أحمد زاهر، ومصطفى شعبان، عبير صبري، ماجدة الصباحي، شريف منير، أحمد آدم، نانسي عجرم، هشام ماجد، والداعية عمر عبد الكافي.