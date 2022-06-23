3 سنوات لمتهم تسبب في وفاة مواطن بدار السلام.. ضربه على رأسه بعصا خشبية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم القاهرة الجديدة، بالتجمع الخامس، متهما بالسجن لمدة 3 سنوات مع الشغل، وذلك لإدانته بالتسبب في وفاة مواطن باستخدام عصا في منطقة دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار أبوبكر عوض الله، وعضوية المستشارين عمر الشريف وهشام الدرندلي، وأمانة سر محمد طه.

المتهم ضرب المجني عليه بعصا على رأسه

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، مع المتهم وإحالته إلى محكمة الجنايات، قيامه بدائرة قسم دار السلام بمحافظة القاهرة، بضرب المجني عليه، بأن تعدى عليه بالضرب على رأسه مستخدماً في ذلك سلاحا أبيض «عصا» فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

أوراق القضية: ضرب أفضى إلى موت

وأضافت أوراق القضية أن المتهم لم يقصد من ذلك قتل المجني عليه، ولكن الضرب أفضى إلى موته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت أوراق القضية، أن المتهم حاز وأحرز أداة «عصا خشبية» مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لإحرازها وحملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.