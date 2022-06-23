«علاج الإدمان» يطلق مبادرة «بالألوان هنكافح الدخان» بحديقة حيوان الجيزة

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مبادرة «بالألوان هنكافح الدخان» فى إطار حملة «أنت أقوى من المخدرات» بحديقة الحيوان بالجيزة، بهدف رفع الوعى لدى الأطفال من زوار الحديقة بمخاطر التدخين وتعاطى وإدمان المواد المخدرة باستخدام آليات وأنشطة تفاعلية متعددة تتضمن الرسم وتلوين الكراسات، واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال، وكذلك عروض فنية ورياضية وثقافية تستهدف رفع الابتكار والتفكير لدى الأطفال وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي لديهم وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان .

أنشطة توعوية بالحديقة طوال إجازة نهاية العام

وأعلن الصندوق تنفيذ الأنشطة التوعوية بالحديقة طوال فترة اجازة نهاية العام حيث تم سبق وتم إطلاق مهرجان «الأسرة والطفل »خلال اجازة نصف العام.

ورش حكى للأطفال من زوار حديقة الحيوان بالجيزة

وتتضمن الانشطة التوعوية ورش حكى للأطفال من زوار حديقة الحيوان بالجيزة خلال تواجدهم مع أسرهم ،حيث يتم تدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة كذلك اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها في البعض عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان، وأيضا تنفيذ أنشطة رياضية وألعاب تفكير مختلفة تتناسب مع كل مرحلة عمرية، كذلك تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب من زوار الحديقة عن التدخين وتعاطى المواد المخدرة لرفع الوعى البيئي والصحي لديهم .

تكثيف البرامج التوعوية للأطفال عن أضرار التدخين

وأكد الصندوق فى بيان له أن وزارة التضامن كلفت مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بتكثيف البرامج التوعوية للأطفال عن أضرار التدخين وتنفيذ أنشطة ثقافية ورياضية، تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال وبشكل جذاب بالتعاون مع الجهات المعنية كذلك تنفيذ برامج توعوية للشباب والفئات المختلفة لحمايتهم من الوقوع في براثن الإدمان .

ولفت إلى أن المبادرة تستهدف أيضا إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان 16023.