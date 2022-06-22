علاج الإدمان: تمويل المشروعات الصغيرة للمتعافين من تعاطي المخدرات

قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنّ الصندوق أطلق مبادرة «بداية جديدة»، لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين من مرضى الإدمان بهدف تحقيق الدمج المجتمعي لهم، حيث يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، إضافة إلى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة.

كما أطلق الصندوق مبادرة «حرفي»، لتدريب المتعافين من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل مثل «صيانة التكييف والمحمول والأجهزة الكهربائية والنجارة»، لتدريب ما يقرب من 9300 متعافي حتى الآن بعد توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا.

140 مرضى إدمان يستفيدون من الخدمات العلاجية

وأشار «عثمان»، في بيان صادر عن الصندوق اليوم، أن هناك علاقة بين الإدمان وانخفاض نوعية الحياة من جانب، وبين التعافي وأثره الإيجابي على الارتقاء بنوعية الحياة، حيث أن التعافي من الإدمان يزيد الشعور بالتحسن الإيجابي في فاعلية الذات والتحسن في الصحة على نحو أفضل واكتساب مزيد من الثقة والاحترام، في حين يشعر الشخص متعاطي المواد المخدرة بالإحباط والقلق والشعور بالملل والاكتئاب وإمكانية خسارة العائلة وتدهور في الصحة والتعرض للموت المبكر عن العمر المفترض.

ويقدم صندوق مكافحة الإدمان كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووصل عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية من خلال الخط الساخن 16023 لنحو 140 مريض إدمان، جديد ومتابعة، سنويا منهم 95% ذكور و5% إناث.

تنفيذ برامج التوعية الأسرية للمتعافين

وأشار إلى إطلاق مبادرة «بأيدينا»، تتضمن ابتكار وتصميم وتنفيذ المتعافين جميع أعمال الأثاث للمراكز الجديدة لعلاج الإدمان المقرر افتتاحها بمحافظتي قنا والجيزة قريبا وتعد أول مركز في العالم يتم تأثيثه بسواعد المتعافين، فضلا عن حرص الصندوق على تقديم خدمات التنمية الاجتماعية من خلال تنفيذ برامج التوعية الأسرية للمتعافين من تعاطى المخدرات والمقبلين على الزواج ضمن مشروع «مودة».

ويهدف التدريب إلى مساعدة المتعافي على تكوين أسرة مستقرة في ظل وجود ارتباط وثيق بين التفكك الأسري وتعاطي وإدمان المواد المخدرة كما يتم تنظيم سلسلة من الدورات الرياضية تحت شعار «التعافي بطولة»، إضافة إلى دوريات رياضية دائمة بجميع مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل المرضى التابعة للصندوق بالإضافة الى حرص الصندوق على إقامة حفلات تخريج لدفعات جديدة من المتعافين بالمراكز العلاجية التابعة والشريكة مع الخط الساخن للصندوق، كذلك تنظيم رحلات ترفيهية للمتعافين.