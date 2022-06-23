«هقتلك مثل المصرية».. تفاصيل مقتل الطالبة إيمان أرشيد في الأردن

هزّت جريمة قتل بشعة صباح اليوم الخميس الشارع الأردني لما تضمنته من تفاصيل مروّعة، وراحت ضحيتها طالبة بعيارٍ ناري داخل جامعة أردنية خاصة شمالي العاصمة عمّان.

ووفقا لما نقلته جريدة «البيان» الإماراتية، أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية في بيان أن أحد الأشخاص أقدم على إطلاق عدة أعيرة نارية باتجاه إحدى الفتيات داخل جامعة خاصة شمال العاصمة، ونتج عن ذلك إصابتها وأسعفت إلى المستشفى بحالة سيئة ولاذ الفاعل بالفرار فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات لتحديد هويته وإلقاء القبض عليه.

نعي الجامعة

وأكدت الجامعة هوية المغدورة قائلة في بيان نعي مقتضب: «بقلوب يعتصرها الألم ومؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره، تنعى جامعة العلوم التطبيقية الخاصة طالبتها إيمان إرشيد من كلية التمريض، وتتقدم من أسرة الفقيدة وأسرة الجامعة بخالص العزاء والمواساة، سائلين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته.. وتتعهد الجامعة بالملاحقة القضائية لكل من تسبب بهذا الحادث المؤلم حتى ينال القصاص العادل على جريمته البشعة. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

ومنذ اللحظة الأولى التي انتشرت أنباء وقوع جريمة قتل داخل جامعة في العاصمة عمان، وتأكيد مديرية الأمن العام الأردني صحتها، سارع النشطاء نحو مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة المزيد من التفاصيل حولها.

وعبر عدة وسوم مختلفة، تناقل النشطاء معلومات تتعلق باسم الضحية واسم الجاني ومكان وقوع الجريمة والسبب الذي دفع الجاني للإقدام على تنفيذ جريمته الشنيعة، وفي الوقت الذي لم تعلن الجهات الأمنية الرسمية في الأردن اسم الجامعة التي وقعت فيها جريمة القتل، إلا أن شهود عيان أكدوا أنها وقعت في جامعة العلوم التطبيقية، الواقعة في حي شفا بدران شمالي العاصمة عمان.

وعبر وسم #إعدام_قاتل_التطبيقية، روى شهود عيان تفاصيل جديدة حول مقتل الطالبة، والتي لم يصدر أي تأكيد رسمي بشأنها، ومنها:

اسم الطالبة الضحية: إيمان مؤيد أرشيد، وهي طالبة في كلية التمريض وتبلغ من العمر 18 سنة.

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها تعود للطالبة إيمان، ضحية جريمة قتل جامعة العلوم التطبيقية.

قتلها على طريقة نيرة أشرف

ذكر شهود عيان عبر وسم #إعدام_قاتل_التطبيقية بأن الجاني دخل حرم الجامعة متنكرًا وأطلق 6 رصاصات نحو الطالبة الضحية أثناء تواجدها في جامعتها، وأصاب أحد تلك العيارات رأسها، وذكر شاهد عيان أن الجاني أطلق عدة عيارات نارية في الهواء ليفرق المتجمعين ويستطيع الهروب من الجامعة بعد أن نفذ جريمته الشنيعة.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، صورة توثق تلقي الطالبة إيمان مؤيد أرشيد، ضحية جامعة العلوم التطبيقية بالأردن، تهديدًا بالقتل من قبل الشاب الجاني، وتُظهر الصورة المتداولة أن الشاب الجاني توعد الطالبة الراحلة بقتلها بنفس الطريقة التي توفيت بها الطالبة المصرية نيرة أشرف، بحسب ما تم تداوله.

وجاء في التهديد: «بكرة رح أجي أحكي معك وإذا ما قبلتي رح أقتلك مثل ما المصري قتل البنت اليوم».

ونعت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة بالعاصمة الأردنية عمان الطالبة بكلية التمريض إيمان إرشيد، التي قتلت رميًا بالرصاص داخل الجامعة على يد شاب لاذ بالفرار بعد الحادث، وتعهدت بملاحقة قضائية لكل من تسبب بالحادث حتى ينال القصاص.