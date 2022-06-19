فيلم الحارة يستكمل عروضه التجارية في الأردن والسعودية للأسبوع الثاني

يستكمل فيلم الحارة للمخرج والمؤلف باسل غندور عروضه التجارية في موطنه الأردن وفي السعودية للأسبوع الثاني، بعد انطلاقته الناجحة التي بدأت الأسبوع الماضي وشهدت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، كما نظمت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام في سينما تاج بعمان عرضًا خاصًا بحضور أبطال الفيلم وصُناعه وعدد من النقاد والإعلاميين، بالتعاون مع شركة MAD Solutions والشركة العربية للإعلام.

وينطلق فيلم الحارة في الأردن بالتعاون بين MAD والشركة العربية للإعلام، في جراند سينما (سيتي مول)، برايم سينما (مول العبدلي) و(مول البركة) وتاج سينما (تاج مول)، كما انطلق في أسبوعه الأول في السعودية في 21 دار عرض بالتعاون مع رواد ميديا للإنتاج والتوزيع الصوتي والمرئي.

إطلاق برومو فيلم الحارة

ومؤخرًا تم إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم الحارة عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» وحقق نحو مليون مشاهدة وحصل الفيلم على جائزة الجمهور وتنويه خاص من مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، كما فاز بجائزة لجنة التحكيم الكبرى من مهرجان الفيلم الدولي الأول في أنوناي بفرنسا، وترشح لـ4 جوائز في جوائز النقاد للأفلام العربية التي يقدمها مركز السينما العربية على هامش فعاليات الدورة الحالية من مهرجان كان.

وكان الحارة قد حظيّ بإشادات واسعة ضمن جولة عروضه شارك خلالها في العشرات من المهرجانات الدولية، ومن أبرزها مهرجان لندن السينمائي ومهرجان روتردام السينمائي الدولي.

العرض الأول لفيلم الحارة

كما شهد عرضه الأول عربيًا في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، بينما حصل على عرضه العالمي الأول في واحد من أعرق المهرجانات الدولية وهو مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي ضمن مسابقة بياتزا غراندي ليصبح أول فيلم أردني طويل يشارك في هذا المهرجان.

تدور أحداث الفيلم في حي تحكمه النميمة والعنف في شرق عمّان، حيث يقوم شاب مخادع بالمستحيل ليكون مع حبيبته، لكن والدتها تقف عائقًا أمام اكتمال قصتهما، وعندما تلتقط كاميرا شخص مبتز مقطعًا مصورًا لهما في وضع حميمي، تلجأ الأم في الخفاء إلى عصابة لتضع حدًا لما يحدث، لكن الأمور لا تجري كما خُطط لها.

وكان مشروع فيلم الحارة قد فاز بجائزة لجنة التحكيم لبرنامج صناعة الأفلام Eastern Promises ضمن فعاليات مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بالتشيك، وحصل أيضًا على جائزتين من ملتقى القاهرة السينمائي للأفلام الروائية في مرحلة ما بعد الإنتاج ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

كما تلقى الفيلم دعمًا من صندوق الأردن لدعم الأفلام التابع للهيئة الملكية الأردنية للأفلام، ومؤسسة الدوحة للأفلام (قطر)، ومعمل مهرجان البحر الأحمر السينمائي لتطوير الأفلام (السعودية).