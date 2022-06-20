شيوخ الأردن تدعم محمد رمضان: بنحبك.. والفنان يرد: «على رأسي» (فيديو)

تواجد الفنان محمد رمضان في الأردن، خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك لإحياء حفله الغنائي الضخم، إذ نفدت تذاكر الحفل قبل إقامته بأيام.

شيوخ الأردن يدعمون محمد رمضان

وتداول رواد السوشيال ميديا عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، فيديو لبعض من شيوخ الأردن يقولون فيه:«إحنا كشيوخ وبنحبك مابالك الناس التانية»، ليرد عليهم محمد رمضان «حبيبي أشكرك على رأسي».

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شيوخ الأردن تحب محمد رمضان pic.twitter.com/SFzDYzqLlR — عقاب (@Eqabalnaimi99) June 18, 2022

وفاجأ محمد رمضان جمهوره بالدخول إلى المسرح بسيارة وسط هتافات وصيحات من الجمهور، حيث قدم رمضان خلال الحفل مجموعة استعراضات على عدد من أغانيه الشهيرة، كما قدم خلال الحفل أغنيته الجديدة «بلالين».

مشاركة محمد رمضان في دراما رمضان المنقضي

وشارك محمد رمضان مؤخرا في دراما رمضان المنقضي بمسلسل «المشوار»، التي كانت تدور أحداثه حول اضطرار ماهر الذي يجسد شخصيته محمد رمضان ترك البلد رفقة زوجته دينا الشربيني التي تجسد شخصية ورد وابنه رحيم هربًا من رجل الأعمال وتاجر الآثار وجيه ويستقر عند خالته في منطقة الماكس بالإسكندرية في محاولة لإخفاء سره الكبير عن أعين الناس.

أبطال مسلسل «المشوار»

مسلسل «المشوار» بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، عمروعبد الجليل، بيؤمي فؤاد، سامي مغاوري، أحمد صفوت، أحمد مجدي، أحمد كمال، حنان يوسف، سماء إبراهيم، محمد عبده، كارولين خليل، ومن تأليف محمد فريد، ومن إخراج محمد ياسين.