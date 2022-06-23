9 عوامل ظاهرية لاكتشاف تعاطي المخدرات..أبرزها عدم الإتزان واحمرار العين

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن، إن مبادرة «بالألوان هنكافح الدخان»، التي تم إطلاقها فى إطار حملة «أنت أقوى من المخدرات» بحديقة الحيوان بالجيزة، هدفها إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن للصندوق مشيرا إلى أنه يتم تكثيف البرامج التوعوية للأطفال عن أضرار التدخين وتنفيذ أنشطة ثقافية ورياضية تتماشى مع المراحل العمرية، والتوعوية بكيفية تواصل الأسرة مع الخط الساخن 16023 لعلاج الإدمان مجانًا وفي سرية تامة.

سبل اكتشاف تعاطى المخدرات

وأكد الصندوق فى بيان صادر عنه اليوم، أن دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي، يتم من خلال عدة عوامل، تتمثل فيما يلى:

- إحمرار العين المستمر من العوامل الظاهرية .

- عدم الإتزان.

- قلة الاستيعاب.

- عدم اللامبالاة.

- تغيير الأصدقاء.

- اختفاء مبلغ مالي من المنزل.

- الانفعال الشديد والغضب.

- الهدوء والانطواء.

- مشاهدة الأسرة بعض أدوات التعاطي في حجرة أبنائها.

استمرار تنفيذ البرامج التوعوية

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، استمرار تنفيذ البرامج التوعوية للمراحل العمرية المختلفة، لافتا إلى أن تنفيذ الأنشطة التوعوية بحديقة الحيوان بالجيزة، يأتي ضمن مجموعة المبادرات التي يطلقها الصندوق بشكل مستمر لتنفيذ العديد من المبادرات للوقاية من الإدمان وسبق.

ولفت إلى إطلاق العديد من البرامج التوعوية مثل مهرجان الأسرة والطفل، في المناطق المطورة بديلة العشوائيات، مثل الأسمرات والمحروسة وبشائر الخير وحدائق أكتوبر وكذلك في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

كما تتضمن المبادرة تنفيذ أنشطة مختلفة بأساليب ابداعية تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال منها لعبة «السلم والدخان»، التي تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول إلى درجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع، ويرجع للوراء بسبب أن التدخين والمخدرات يؤثران على صحته، في حين أن الشخص الذى لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة ويحقق أهدافه، كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح.