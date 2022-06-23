«حياة كريمة»: تنفيذ 1123 مشروعا ضمن المرحلة الأولى في المنوفية «فيديو»

أكد علاء حسن، منسق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظة المنوفية، إدراج مركزين في المرحلة الأولى من المبادرة، وهما الشهداء وأشمون، بإجمالي 81 قرية، حيث يتم تنفيذ نحو 1123 مشروعا، بعد ان كان هناك 117 مشروعا فقط، منها إنشاء وتطوير 7 مداس مؤخرا.

مشروعات في كل القطاعات

وأضاف «حسن»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» على قناة «DMC»، من تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن المشروعات جاري تنفيذها في كل القطاعات، مثل مياه الشرب والصرف الصحي والري وتبطين الترع والغاز والاتصالات ورصف الطرق.

وتابع منسق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظة المنوفية، أن قطاع التعليم حظي بنحو 130 مشروعا في المركزين، بواقع 93 مشروعا في أشمون، و37 مشروعا في مركز الشهداء.

حملات طرق أبواب في المنوفية

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قيام إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، تنظيم حملات توعية وحملات طرق أبواب واستطلاعات رأي ميداني بقرية «دروة» التي تتبع مركز أشمون لتعريف المواطنين بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إضافة إلى ذلك، أهمية المشروعات القومية الجارى تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وضرورة المحافظة عليها.

وأشار الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، في تصريحات صحفية اليوم، إلى ضرورة توعية المواطنين بالمبادرة الرئاسية والتي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين بالريف المصري، مؤكدا أن هناك طفرة كبيرة شهدتها المحافظة في مياه الشرب والصرف الصحى بسبب المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة.