المدرسة الفنية لمياه الشرب بالجيزة تعلن عن قبول دفعة جديدة.. 5 شروط

أعلنت المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي ببولاق الدكرور بالجيزة، التابعة للشركة القابضة للمياه، قبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2022، بحد أدنى 260 درجة، مشيرة إلى أنها لا تقبل الطلاب الحاصلين على الإعدادية الأزهرية أو المهنية أو مدارس الدمج.

شروط التقديم بالمدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي

1- التقديم على موقع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، اعتبارًا من يوم 15 يونيو 2022، حتى الخميس الموافق 30 يونيو 2022.

2- اختيار طلب الالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي من «هنا».

3- يتم القبول وفقًا للأعلى مجموعًا من محافظات الجيزة وضواحيها والفيوم، حسب تنسيق كل محافظة على حدا.

4- يتم احتساب التنسيق وفقًا للأعداد التي يتم تحديدها من مجلس إدارة المدرسة.

5- لابد من اجتياز اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية.

وأوضحت المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن اختبارات الطلاب الراسبين والغائبين، تُجرى يوم الخميس الموافق 7 يوليو 2022.

الأوراق المطلوبة لإجراء اختبارات المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي

1- إحضار أصل الشهادة الإعدادية أو بيان النجاح، للاطلاع عليها عند حضور الاختبارات فى نفس يوم الامتحان، ولن يُسمح للطالب بدخول الامتحان بدونهم.

2- يلتزم ولي أمر الطالب بتحرير طلب الالتحاق بعد تدوين كل البيانات والتوقيع عليها، وإرفاق هذا الطلب ضمن المرفقات علي موقع الشركة.

3- ألا يزيد سن الطالب عن 18 سنة عند التقديم فى 1 أكتوبر المقبل، وتكون الأولوية للأصغر سناً.

4- ضرورة إرفاق صورة شهادة الميلاد.

5- ضرورة إرفاق صورة بطاقة ولي الأمر.

6- ضرورة إرفاق صورة الشهادة الإعدادية.

7- صورة طلب الإلتحاق بالمدرسة موقع عليها من ولي الأمر.