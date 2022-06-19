شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا تبدأ الاختبارات التحريرية للوظائف

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، اليوم الأحد، الاختبارات التحريرية للمتسابقين على وظائف الشركة، والتي تنطبق عليهم الشروط وفق جدول معلن مسبق، وذلك في مقر معهد الخدمة الاجتماعية بجوار جامعة جنوب الوادي.

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في قنا، في بيان لها، اليوم، إن الاختبارات تتم وفق جدول زمني لمنع التكدس وسط إجراءات احترازية مشددة.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا.. مواعيد الاختبارات

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا أعلنت عن تحديد موعد الاختبار موعد الاختبارات التحريرية للسادة المستوفين لشروط الاعلان رقم (1) لسنة 2021، وذلك في معهد الخدمة الاجتماعية في قنا، لعدد من الوظائف، وهي «مهندس - فني تشغيل - كاتب ومدخل ببيانات - قارئ ومحصل حرفي تشغيل - لحام - كهربائي - سباك - سائق - سائق معدات ثقيلة - عامل خدمة».

وتقرر عقد الاختبارات كمرحلة اولى فى الفترة من اليوم الأحد حتى السبت 25 يونيو الجاري، طبقا للجدول والكشوف المرفقة وذلك بمقرالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، امام مكتب العمل، بجوار جامعة جنوب الوادي.

اختبارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا.. إرشادات

1- الحضور بمقر الاختبارات وفقا للجدول والكشوف المعلنة على موقع الشركة وصفحات التواصل الاجتماعي للشركة.

2- التأكيد على كل متقدم بمعرفة يوم وتوقيت ومكان الاختبار المدرج لكل وظيفة، ولكل مركز، وذلك لتنظيم الاختبارات ومنع التزاحم بمقر الاختبارات.

3- عدم دخول أي متقدم للاختبار بدون إثبات شخصية.

4- التأكد من التوقيع بكشف الحضور قبل دخول قاعة الاختبار.

5- غير مسموح بدخول القاعات بدون ارتداء الكمامة الطبية.

6- لا يسمح بدخول أي مراجع أو مذكرات بقاعة الاختبار.

7- التأكيد على إغلاق التليفون المحمول داخل قاعات الاختبار.

8- التأكيد على إحضار آلة حاسبه للوظائف الهندسية فقط، لاستخدامها خلال الاختبار.

9- غير مسموح بالتدخين داخل قاعات الاختبار.

10- التأكد من كتابه الاسم الرباعي والرقم القومي والمركز التابع له على كل ورقة من كشوف الاختبار التحريري.

11ـ عدم التحدث أو إثارة أي ضوضاء أثناء الاختبار.

12- لا يُسمح لأي متقدم بمغادرة الاختبار قبل مرور نصف الوقت.

13- الالتزام بالوقت المحدد للاختبار دون أي وقت إضافي.

14- التأكد على تسليم نماذج الاختبار للمسؤول عن القاعة.

15- في حال عدم الالتزام بالإرشادات المذكورة، يتم إلغاء الإختبار للمتقدم.