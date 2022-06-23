تعيينات شركة مياه الشرب بالإسكندرية.. إعلان النتيجة النهائية للمتقدمين للوظائف

كشف قطاعا الموارد البشرية والتكنولوجيا والخدمات الرقمية بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، عبر منشور بصفحة الشركة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن نتيجة المتقدمين لوظيفة كاتب ومدخل بيانات، وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2021، طبقا لاحتياجات مشروعات «حياه كريمة» بالمنطقة الجنوبية والمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي.

روابط نتيجة الوظائف 2021

وأشار القطاعان إلى أنه يمكن للمتقدمين لشغل وظيفة كاتب ومدخل بيانات، وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2021، معرفة النتيجة النهائية لوظيفة «كاتب ومدخل بيانات» فقط، من خلال الموقع الإلكتروني للشركة https://alexwater.com.eg/ أو الرابط المباشرالتالي:

https://alexwater.com.eg/hr_job_ganob/jresulte_k.php

طباعة استمارة رقم 3 للمقبولين بوظائف 2021

وطالب قطاعا الموارد البشرية والتكنولوجيا والخدمات الرقمية بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، المتقدمين لشغل الوظيفة المذكورة، بطباعة استمارة رقم3 للمقبولين، والحضور في الموعد المحدد بالأوراق المطلوبة والموضحة بالاستمارة.

الشروط الواجب توافرها للمتقدمين لشغل الوظائف 2021

وحدد القطاعان عددا من الشروط واجب توافرها للمتقدمين لشغل وظيفة كاتب ومدخل بيانات، منها: أن يكون المتقدم من المقيمين بمحافظة الإسكندرية، أقسام «برج العرب - العامرية» فقط، والوحدات المحلية التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة «شمال التحرير - رأس الترعة - الشعراوي» فقط، وفقا للعنوان المدون ببطاقة الرقم القومي السارية والصادرة قبل تاريخ الإعلان، وأن يقبل المتقدم للوظيفة العمل بنظام الورديات بالمنطقة الجنوبية، وفقا لاحتياجات الشركة وطبيعة العمل، ولا يسمح له بإجازة بدون أجر خلال الـ5 سنوات الأولى.