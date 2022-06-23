مخرج «الألماني»: الفيلم برىء من الترويج للعنف.. وواقعة نيرة اشتهرت بسبب توثيقها بالفيديو

جدد عدد رواد منصات التواصل الاجتماعي الهجوم على فيلم «الألماني» الذي جرى إنتاجه عام 2012، بسبب المشهد الذي يتضمنه الفيلم لواقعة قتل فتاة في الشارع، وهو ما يطابق واقعة قتل فتاة المنصورة.

وفي المقابل رفض علاء الشريف مخرج ومؤلف «الألماني» اتهام الفيلم بالترويج للعنف في المجتمع.

وقال في تصريحات لـ «الوطن»، «لا يمكن محاسبة الفن على حالة العنف في المجتمع، المشهد تم تقديمه قبل واقعة طالبة المنصورة منذ 10 سنوات، أعتقد أنه كان استقراء للواقع ولسلوكيات المجتمع، المتهم كان يحاول ممارسة القوة على الأضعف منه، بداية من عائلته وكان يعنف أشقاءه، وبالتالي الجريمة التي ارتكبها تعد تطورا طبيعيا، ويجب أن يكون هناك قانون ضد العنف بشكل عام، خاصة العنف الأسرى ويطبق على الجميع».

الشريف: لا يمكن محاسبة الفن على حالة العنف بالمجتمع

وأضاف مخرج «الألماني»: «ما جعل واقعة نيرة طالبة المنصورة، شهيرة، هو توثيقها بالفيديو، لكن هناك آلاف الجرائم المشابهة التي ترتكب بشكل دائم، لا يمكن اتهام الفن بانه السبب في سلوكيات في المجتمع».

مخرج «الألماني»: محمد رمضان اكتسب عداوة الناس بسبب استعراض ممتلكاته

وعن الاتهامات الموجهة لمحمد رمضان بالتسبب في إفساد جيل الشباب الحالي بسبب أعماله، أوضح المخرج علاء الشريف: «محمد رمضان اكتسب عداوة الناس في الفترة الأخيرة بسبب استعراض أمواله وسياراته أمام الناس بهذا الشكل، وهناك مجموعة من الفنانين لديهم ثروة تفوق ثروته ولا يقومون بتلك الأفعال التي تستفز الجمهور».

وكانت واقعة مقتل طالبة المنصورة على يد زميلها وأمام المارة نهارا، أثارت تعاطفا كبيرا وعلق عليها عدد من نجوم الفن من بينهم رانيا محمود ياسين ودينا فؤاد وخالد سرحان، وغيرهم.