محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة «تنطيط» قبل طرحها بساعات (صورة)

يستعد الفنان محمد رمضان لطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة «تنطيط» اليوم، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الفترة الماضية بأغنيته «بلالين».

محمد رمضان يستعد لطرح «تنطيط»

ونشر محمد رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة من كواليس الأغنية، وعلق عليها قائلًا: «تنطيط الساعة أربعة العصر بتوقيت مصر».

أغنية «تنطيط»، من كلمات وألحان فريق الباور العالي، وتوزيع ديزل، وميكس وماستر أسامة طارق، والفيديو كليب من تنفيذ شو ميديا برودكشن، برئاسة محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، مدير مالي لـ«MR1» عبد الغني شوشة، ومن إخراج بثينة.

أغنية بلالين تقترب من 6 ملايين مشاهدة

يذكر أن «رمضان» طرح الأيام الماضية أغنية بعنوان «بلالين» عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ عرضها، إذ حصدت 5 ملايين و800 ألف مشاهدة منذ طرحها.

رمضان يتألق في دراما رمضان 2022

وحقق «رمضان» نجاحًا كبيرًا في موسم دراما رمضان 2022، من خلال مشاركته في مسلسل «المشوار»، الذي شارك به عدد من الفنانين، منهم دينا الشربيني، وأحمد كمال، وأحمد مجدي، وبيومي فؤاد، وغيرهم، والفيلم من تأليف محمد فريد، ومحمد ياسين.

وأحيا «رمضان» الأيام الماضية عددًا من الحفلات الغنائية، وكان آخرها حفله الغنائي في الأردن، حيث قدم باقة متنوعة من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور.