«الزراعة» توضح طرق مكافحة دودة الحشد الخريفية في الموسم الصيفي

أعلنت لجنة مبيدات الآفات الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خطوات مكافحة دودة الحشد الخريفية، خلال الموسم الزراعي الصيفي الحالي، والذي يزرع فيه محصول الذرة والقطن والأرز، وتتمثل الخطوات في التالي:

- المنع بالوسائل الزراعية وإزالة العوائل المصابة والمنزرعة في غير الموعد المناسب.

- متابعة المحصول ورصد ما يحدث به من تغييرات.

- تشخيص المشكلة وتحديد الأهمية الاقتصادية للآفة والحد الاقتصادي للضرر، واتخاذ قرار المكافحة.

التدخل لمكافحة آفة دودة الحشد

- تحديد الوسيلة المثلى للمكافحة، وكذلك الوقت المناسب للتدخل.

- استخدام الأعداء الحيوية التريكوجراما والمتطفلات والمفترسات والفيروس المتطفل على دودة الحشد الخريفية والمعروف بـNPV.

ضوابط استخدام المبيدات لمكافحة دودة الحشد

- يراعى عند اختيار المبيد عمره النباتي والعمر اليرقي في حالة البادرات والنموات الحديثة.

- عند وجود لطع البيض أو فقس حديث أو العمر اليرقي الثاني يتم استخدام أحد المبيدات الحيوية مثل BT.

- في الإعمار الوسطية يستخدم مبيد الأماميكتين بنزوات.

- في حالة وجود إعمار متقدمة من الرابع حتى السادس يستخدم مبيد الكلوروبيريفوس.

- في جميع الأحوال لا يسمح بجمع الذرة أو دخول حيوانات المزرعة إلى الحقل قبل مرور أسبوعين من الرش.

- تتم عمليات إطلاق طفيل «التريكوجراما» في حقول قصب السكر والذرة فورًا.

- استخدام بعض الوسائل الميكانيكية في حالة الإصابات المحدودة.

وتعد دودة الحشد الخريفية أخطر الآفات الزراعية التي تهدد المحاصيل الصيفية إذ إنها تتغذى على محصول الذرة والقصب والأرز والقطن بشراهة، وتعد من أكثر الحيوانات انتشارًا إذ إنّه يمكن للحشرة الطيران لمسافة 100 كيلو متر في اليوم الواحد، وتبيض ما يقرب من 2000 في الشهر.

وانتشرت الآفة الخطيرة في كل الدول الإفريقية قادمة من قارة أمريكا الجنوبية، وقضت على ملايين الأفدنة وتسببت في أزمات حادة للمزارعين حيث قضت على محاصيل الذرة والقطن وقصب السكر، والعديد من المحاصيل التي تتغذى عليها الحشرة.