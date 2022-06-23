محافظ أسيوط يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام.. حد أدنى 220 درجة

اعتمد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الخميس، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة للعام الدراسي 2022 /2023، بمجموع 220 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية، وذلك بناءً على دراسة وقرار اللجنة المشكلة برئاسة محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وبعض قيادات مديرية التربية والتعليم.

تخفيض درجات القبول بالصف الأول الثانوي العام

وقال محافظ أسيوط، في بيان، إنه تم تخفيض درجات القبول بالصف الأول الثانوي العام والانتهاء إلى مجموع 220 درجة كحد أدنى للقبول، وذلك بعد الارتفاع الكبير في درجات الشهادة الإعدادية لعدد كبير من الطلاب، وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب وإتاحة الفرصة أمامهم للالتحاق بالتعلم الثانوي العام، وفي ضوء الكثافة المحددة والمقترحة وللطلاب حرية التقديم بأي من مدارس التعليم الثانوي والفني المناظرة وفقاً لتنسيق وشروط ودرجات القبول بكل مدرسة.

محافظ أسيوط يعتمد مجموع الدرجات

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن المحافظ اعتمد نتيجة الدور الأول للفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022، بنسبة نجاح بلغت 66.1% للإعدادية العامة، وبلغ عدد من اجتاز امتحانات الفصل الدراسي الثاني للإعدادية العامة 55 ألفا و691 طالبا من إجمالي عدد الطلاب المقيدين، والبالغ عددهم 84 ألفا و712 طالبًا، كما أن عدد الطلاب المقيدين من طلاب المدارس الإعدادية المهنية بلغ 9 آلاف و274 طالبا، نجح منهم 6670 طالبًا بنسبة نجاح بلغت 76.54%، فضلا عن نسبة نجاح الطلاب المكفوفين التي بلغت 55% والطلاب الصم وضعاف السمع نسبة 88.67%.