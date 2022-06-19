«العرابي»: تنسيق دائم ومستمر بين الدول العربية قبل لقاء الرئيس الأمريكي

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن القمة الثلاثية التي جرى عقدها في مصر اليوم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وملك البحرين في شرم الشيخ، تأتي في إطار التنسيق الدائم والمستمر بين تلك البلدان نتيجه تطابق الرؤى السياسية، وكل ما يخص الشق العربي.

العرابي: الاجتماعات جاءت لبلورة رؤية عربية مشتركة

وأضاف «العرابي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الاجتماعات بين الدول العربية خلال الفترة الراهنة جاءت لبلورة رؤية عربية مشتركة، حتى يتفقوا عليها الجميع قبيل القمة المزمع عقدها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في 16 من الشهر المقبل بجدة في المملكة العربية السعودية، «الدول العربية تسعى لبلورة رؤية عربية مشتركة، حيال مختلف القضايا».

واستطرد: «قضايا الإرهاب والقضية الفلسطينية دائما ما تكون في الصدارة للتباحث بين الدول العربية وأمريكا خلال الزيارة الخاصة بالرئيس المريكي الشهر المقبل، كما وأن التواجد الأمريكي في المنطقة يعطي زخما جديدا لها».

وأوضح أن أمريكا تفتح صفحة جديدة مع الدول العربية في القمة المرتقبة بالسعودية، كما وأن الدول الـ9 العربية والتي ستشارك في القمة، فستكون أول قمة تجمع الرئيس جو بايدن مع الدول العربية، فيجب أن يكون لتلك الدول رؤية مشتركة بالنسبة للقضايا التي حددها الجانب الأمريكي لتلك القمة.

وتابع: «مصر تدير سياستها الخارجية بإتقان وتوازن دقيق، وكان فيه اتفاق بين رئيس المفوضية لأوروبية بالقاهرة ثم ذهب وزير الخارجية إلى لوكسمبورج للتأكيد على الشراكة خلال الـ5 سنوات المقبلة، والسياسة بيتم إدارتها بشكل محكم مع مراعاة المصالح المصرية والتنمية، ومصر تدير سياستها الخارجية بتوازن في ظل المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم».