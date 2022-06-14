المدارس المتاحة لطلاب الشهادة الإعدادية في تنسيق سوهاج 2022

اعتمد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، تنسيق سوهاج 2022 للمدارس الثانوية العامة، حيث اعتمد تنسيق الثانوي العام بحد أدنى 235 درجة، وذلك عقب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح بلغت 71%، وحصد 21 طالباً وطالبة المراكز الأولى بنسبة 100%، موزعين بين مراكز المحافظة المختلفة، بينما سيتم إعلان تنسيق سوهاج 2022 للمدارس الثانوي الفني بمحافظة سوهاج، بمختلف فروعه، المدارس الثانوي الفني التجاري والثانوي الفني الصناعي والثانوي الفني الزراعي والثانوي الفني الفندقي، وكذلك تنسيق الثانوي خدمات، عقب الانتهاء من الدور الثاني لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج.

تنسيق سوهاج 2022 لمدارس التمريض

كما حدد الأول من شهر يوليو المقبل، لتحديد تنسيق سوهاج 2022 لمدارس التمريض بمحافظة سوهاج، والبالغ عددها 15 مدرسة، موزعة بين مراكز محافظة سوهاج، بعضها مشترك وبعضها خاص للطلبة، وبعضها طالبات فقط، ويشترط للتقديم لمدارس التمريض تقديم شهادة الميلاد، وتعهد كتابي موقع من ولي الأمر أو من له الولايه التعليمية بعدم زواج الطالب أو الطالبة طوال فترة الدراسة، ويتوقع أن يكون الحد الأدنى للتنسيق 250 درجة فأكثر، حيث كان تنسيق التمريض العام الماضي 2021/ 2022، يبدأ من 250 درجة كحد أدنى.

مدارس تنسيق سوهاج 2022

يذكر أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج للعام الدراسي 2022 أكثر من 90 ألف طالب وطالبة، يوجد أمامهم لاختيار تنسيق سوهاج 2022 المدارس الثانوية العامة، ومدارس التعليم الفني، ومدارس الثانوي التمريض، والثانوي خدمات، فضلاً عن مدارس بدائل الثانوي العام، خارج محافظة سوهاج ،والتي يصل عددها إلى أكثر من 50 مدرسة.