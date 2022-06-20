محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام بحد أدنى 225 درجة

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، تنسيق القبول للصف الاول الثانوي بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي المقبل 2022 / 2023، بحد أدنى 225 درجة للمرحلة الأولى لكافة مدارس الثانوي العام بالمحافظة.

تنسيق التعليم الفني في الإسكندرية

كما اعتمد محافظ الإسكندرية، تنسيق القبول بالتعليم الفني بالمحافظة للعام الدراسي المقبل، كمرحلة أولى طبقًا لكل مدرسة وذلك بناءً على أعداد المدارس الفنية والفصول والورش والمعامل المتاحة بالتعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، وتعليم مزدوج.

موعد تنسيق الثانوية العامة في الإسكندرية

من جانبها؛ أوضحت نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم، أن موعد التقديم يبدأ فور انتهاء امتحانات الثانوية العامة في يوليو 2022، ويستمر لمدة شهر بمختلف المدارس الثانوية والفنية، وذلك للتيسير على أولياء الأمور، وتخفيف الزحام بالمدارس.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لتنسيق القبول في الثانوي العام فإنه سيتم تحديد الأماكن الشاغرة بجميع الإدارات التعليمية فور الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى، وسيُعلن الحد الأدنى للمرحلة الثانية طبقًا لعدد الأماكن المتاحة بعد تسكين المرحلة الأولى والتعليم الفني.

درجات القبول في التعليم الفني بالإسكندرية

وفيما يتعلق بالتقديم للالتحاق بالتعليم الفني، أشارت «فتحي» إلى أنه وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فسيكون التقدم بالتعليم الفني للتنسيق إلكترونيا من خلال الموقع المعد لذلك والذي سيتم الإعلان عنه.