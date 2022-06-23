فايا يونان تحتفل بعيد ميلادها: «نحن لا شىء بدون الحب.. وحبكم ما بينوصف» «صور»

احتفلت الفنانة فايا يونان بعيد ميلادها الـ 30، معبرة عن سعادتها البالغة بمعايدة الجمهور لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام».

فايا يونان تحتفل بعيد ميلادها

حيث نشرت العديد من الصور لها أثناء احتفالها بعيد ميلادها عبر «انستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «نادي الـ 30، من قلب القلب شكراً لكل الكلمات والمعايدات.. نحن ولا شي بلا الحب وحبكم ما بينوصف».

فايا يونان تحيي حفلا غنائيا بمهرجان الموسيقى العربية

يذكر أن الفنانة فايا يونان شاركت مؤخرًا في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 30 الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية، بحفل غنائي ضخم وقدمت خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها منها: «يا زهرة في خيالي، ومثل اليوم، ووحشتني، وأحب يديك، وياليته يعلم، وفي الطريق إليك».

وبدأت «يونان» الحفل على أنغام أغنية «غن» وسط هتافات الجمهور، وأعربت خلال كلمتها في الحفل عن سعادتها البالغة بالغناء في مصر، قائلة: «أنا سعيدة لكوني في مصر في الدورة الثلاثين وأشكر المايسترو مصطفى حلمي كما أشكرالدكتورة إيناس عبدالدايم».

وشاركها الفنان مروان خوري الحفل، إذ أحيا الفقرة الثانية منه بعد نزول فايا يونان من على المسرح.

آخر أعمال فايا يونان

وكانت آخر أعمالها أغنية بعنوان «دمشق» قامت بطرحها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات مهدي منصور، وألحان: فايا يونان وتوزيع: ريان الهبر، ورؤية وإشراف: حسام عبد الخالق، وحققت الأغنية 150 ألف مشاهدة.