ما الفرق بين الذهب عيار 18 و21 وأيهما أفضل في الشراء؟

قبل إقبال العديد من الأشخاص على شراء المشغولات الذهبية، يتسائلون عن الفرق بين أعيرة الذهب المختلفة، وأيهما أفضل شراء عيار 18 أم 21.

وقال تقرير لمؤسسة «جولد بيليون» العاملة في مجال أبحاث والاستثمار في المشغولات الذهبية، إن هناك فرقًا بين المشغولات الذهبية عيار 18 وعيار 21، كما أن هناك فرقًا بين الذهب «الصب» و«النفخ»، وهو ما لا يعرفه الكثير من الأشخاص، وسنوضحها في التقرير التالي.

الفرق بين الذهب عيار 18 و21

وأضافت المؤسسة في تقرير لها، أن المشغولات الذهبية عيار 21 تكون أقل في مصنعيتها عن الذهب عيار 18، كما أنها تتميز بشكل أفضل خاصة إذا كانت مشغولات ذات أوزان مرتفعة قليلًا، لأن الأوزان إذا كانت منخفضة ممكن أن تؤدي إلى هشاشة المشغولات وسهولة ثنيها.

وأشار التقرير إلى أن عيار 18 لديه مصنعية مرتفعة بكثير عن عيار 21، ولكنه يتميز بأنه أكثر متانة وأكثر تحملًا، كما أنه يتم استخدامه في المشغولات الذهبية التي تحتوي على الكثير من الأشكال.

ولفتت المؤسسة إلى أن الذهب «الصب» يكون أفضل بكثير من الذهب النفخ، إذ إن الذهب «المنفوخ» عبارة عن طبقتين ووسطهما فارغًا، أما الذهب «الصب» فيكون يكون المشغول كله ذهب ولا توجد به أي فراغات من الداخل.

الذهب عيار 21 أفضل في سعر المصنعية

وأضحت أن الذهب «الصب» يتميز بمتانة أعلى وأقوى من «النفخ»، كما أن عمره طويل جدًا وعملي، كما أن الذهب عيار 21 أفضل في سعر المصنعية، ولكن إذا كانت المشغولات الذهبية «صب» وليست «نفخ»، لأن «النفخ» لا يتحمل التعاملات اليومية لربة المنزل أو السيدة العاملة.