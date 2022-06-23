تراجع أسعار الذهب اليوم.. والشعبة: هناك تذبذب واضح في المعدن النفيس

يشغل الذهب وأسعاره بال الكثير من المواطنين، حيث يعد الذهب أحد أبرز المنتجات التي يرغب الكثيرون في اقتنائها سواء كانت للتزين أو لادخار الأموال أو للاستثمار فيه.

وخلال الفترة الحالية اتجهت الأنظار إلى الذهب كوسيلة جيدة وآمنة لحفظ الأموال وتحقيق المكاسب، كما يتابع الكثير من الأشخاص الأسعار وخاصة المقبلين على الزواج خلال إجازة العيد.

ومن جهته قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرفة التجارية، إن أسعار الذهب اليوم شهدت تراجعا بسيطا جدا يقدر بنحو جنيه واحد في الجرام.

وأضاف نجيب في تصريحات خاصة لـ «الوطن»،، أن أسعار الذهب العالمية انخفضت أيضا بنسبة غير مؤثرة بشكل كبير، حيث سجل سعر الأوقية في السوق العالمية مبلغ 1838 دولارا، مقابل 1841 دولارا أمس، وهو فارق بسيط عبارة عن 3 دولارات فقط ، وهو ما يجعلنا نتجه لتصنيفه على أنه مستقر نوعا ما.

وأشار نجيب إلى أنه خلال الفترة الحالية تشهد أسعار الذهب تذبذبا ملحوظا، وهو نتيجة تخبطات السوق على المستوى العالمي نظرا للأحداث الحالية والتضخم.

أسعار الذهب اليوم عقب الانخفاض

وقالت شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرفة التجارية في بيان لها، إنه خلال تعاملات صباح اليوم سجل سعر الذهب عيار 21 مبلغ 1006 جنيهات للجرام، مقارنة بأسعار أمس، حيث سجل 1007 جنيهات للجرام.

كما انخفضت أسعار الذهب عيار 24 ليسجل 1150 جنيها للجرام بدلا من 1151 جنيه للجرام خلال تعاملات أمس، وكذلك انخفض عيار 18 إلى 862 جنيها للجرام بدلا من 863 جنيها.