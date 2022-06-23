تامر حسني يشارك في الإصدار الجديد لمبادرة «أخلاقنا»: رد الجميل لوالديك

أصدرت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، إصدارا جديدا من مبادرة «أخلاقنا»، والداعية إلى نشر السلوكيات القومية والسليمة في المجتمع المصري، ومواجهة السلوكيات الدخيلة والمغلوطة التي قد يرتكبها البعض.

شارك في الإصدار الجديد من حملة «أخلاقنا»، الفنان تامر حسني، عبر التعليق الصوتي للإصدار الجديد من المبادرة، والذي جاء في شكل فيديو مدته 46 ثانية، للدعوة للرعاية بالأباء والأمهات، و«رد الجميل» عما فعلوه لأجل الأبناء طوال حياتهم.

وقال الفنان تامر حسني، في التعليق الصوتي على الإصدار الجديد من مبادرة «أخلاقنا»: «وأنت طفل، عيطت؛ فطبطبوا عليك، وفهموك.. واحترت وسألت كتير.. صبروا عليك وعلموك، وفي عز ضيقتهم اهتموا بيك، وفرحوك.. دلوقتي الدور عليك».

وناشد الإصدار الجديد من مبادرة «أخلاقنا»، الأبناء برعاية أبناؤهم؛ إذ قال الفنان تامر حسني، في التعليق الصوتي لـ«الفيديو»: «دلوقتي الدور عليك.. اهتم بيهم، راعيهم، وخاف على مشاعرهم، ومتجرحهمش مهما حصل.. افتكر وأنت صغير، عملوا عشانك ايه.. ساعدهم من قلبك وأنت راضي».

واختُتم الإصدار الجديد من المبادرة، بتعليق من الفنان تامر حسني، قائلاً: «سندت عليهم وأنت صغير.. أسندهم لما يكبروا.. هي دي أخلاقنا».

كان الإصدار الأول من حملة «أخلاقنا»، قد صدر بالتزامن مع احتفالية إطلاق المبادرة بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعدد من المسئولين، والذي ركز على ضرورة التعاون والتأخي في المجتمع المصري، واحترام «القادرون باختلاف» من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكان الإصدار الثاني لمبادرة «أخلاقنا»، للتنديد من التصرفات غير اللائقة للمرأة المصرية، مؤكداً مشاركتها الفعالة في المجتمع المصري.