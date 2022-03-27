مؤسسة مبادرة أخلاقنا: نخاطب الشباب بلغتهم

قالت الدكتورة أسماء إسماعيل، منسق عام مبادرة «أخلاقنا» بوزارة الشباب والرياضة، إنها أطلقت مبادرة من أجل استعادة الأخلاق الحميدة مثل احترام الرأي الآخر واحترام المرأة وبر الوالدين واحترام الطريق ومساعدة الآخر.

محتوى يناسب مختلف الفئات

وأضافت «إسماعيل»، مساء اليوم الأحد، في برنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل المذاع على فضائية «الحياة»، أنه تم إنتاج فيديوهات تناسب الأطفال وكبار السن من أجل تعديل السلوك لتصبح أفضل، مبينة أن نسبة الطلاق زادت مؤخرا لدى الشباب بسبب عدم احترام الأسرة ووجود عنف ضد المرأة، لافتة إلى أن الشباب لا يحب مخاطبته عن طريق الدين لذا يتم مخاطبته بنفس لغته والطريقة التي يحب أن يسمع إليها.

فيديوهات ترويجية على مواقع التواصل الاجتماعي

وأكدت منسق عام مبادرة «أخلاقنا» بوزارة الشباب والرياضة، أنه توجد فيديوهات ترويجية للمبادرة على فيسبوك وانستجرام وتويتر ويتم مخاطبة الشباب باللغة التي يفهمونها ويتم أخذ رأي الشباب في المنشورات الخاصة بالصفحة من أجل تطوير الأمر.

مشاركة النجم أحمد حسن في المبادرة

وأشارت منسق عام مبادرة «أخلاقنا» بوزارة الشباب والرياضة، إلى أن الوزارة تنسق مع الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة من أجل إنتاج بروموهات توعوية تعمل على تعديل السلوك، مؤكدة أن أحمد حسن، نجم منتخب مصر لكرة القدم السابق والنادي الأهلي شارك في أحد البروموهات الخاصة بالمبادرة التي تهدف لتعديل السلوك في ظل تردي بعض الأوضاع الاجتماعية وظهور حوادث غريبة على المجتمع المصري.