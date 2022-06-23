محلية النواب: التعدي على الأراضي الزراعية تحدٍ يحتاج لوعي المواطن

أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية تشكيل وعي المواطن وإشراكه في مسألة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية، وأضاف قائلا: «المحاولة دون توفير الاحتياج ستفشل، وبالتالي يجب أن نسعى جميعا لتيسير إجراءات منح التراخيص بجميع الوحدات المحلية».

الوحدات المحلية

وشدد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أن ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية من اهم التحديات التي تواجه قضية العمران في مصر، لافتا إلى أن التعدي على الأراضي الزراعية ومنظومة البناء والتعمير تحتاج إلى ما يطلق عليه «الصورة الشاملة»، للتعامل معها.

تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات

وفقا لبيان صحفي، جاءت تصريحات «السجيني»، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لاستمرار متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وذلك في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات، فضلا عن عرض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص البناء بالوحدات المحلية المختلفة، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 26 من مايو سنة 2022، بأن انتشار التعديات ناتج عن تعثر إجراءات تراخيص البناء، وذلك بحضور الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

مجلس النواب

وأشار النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة إلى أن تيسير إجراءات منح تراخيص البناء للمواطنين خطوة مهمة ورئيسية لمواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية.

وتابع قائلا: «أطلقنا مبادرة حياة كريمة، ويجب توفير السبل الكريمة لإصدار التراخيص للبناء وتوصيل المرافق، ودورنا خدمة المواطن في هذا الأمر في هذا الإطار»، وأشار إلى أن الدولة أعدت منظومة المتغيرات المكانية، ولجنة الإدارة المحلية عقدت عدة جلسات منذ 6 يناير الماضي، وجلسات استطلاع ومواجهة بحضور المحافظين والوزراء المعنيين وأصغر الموظفين:«الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتماما كبيرا بالملف باعتباره مقدمة لكل الآفات التي من الممكن أن يعاني منها الوطن».

ووجه السجينى الشكر للقوات المسلحة وهيئة المساحة العسكرية لما تم إنجازه بمنظومة المتغيرات المكانية، لافتا إلى أهمية هذه المنظومة التي ساهمت في ضبط الأمور، لكنها ليست الحل السحري، حيث تبين أن التصوير دائما ما يتأخر 5 أيام نتيجة أمور فنية تتعلق بتصوير القمر الصناعي ولا يمكن تفاديها، وبالتالي ليست هي الحل السحري للقضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي بشكل عام، وبالتالي أيضا أصبحت الإزالة في المهد هي الأساس.