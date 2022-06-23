مقترح بـ«النواب» لإنشاء قناة متخصصة للأطفال: «حائط صد للأفكار الدخيلة»

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن القوى الناعمة عليها عامل كبير في تشكيل الوعي المجتمعي، ويجب علينا انتقاء الأعمال التي يتم تقديمها للجمهور، خاصة أنها تدخل جميع البيوت المصرية، وعلينا إعلاء القيم والعادات والتقاليد والحث على الفضيلة في كل ما يقدم من أعمال.

وأضافت «رشاد»، أن الوعي من أهم المعارك التي يعول عليها في بناء المجتمعات، وبدونه تُهدر الجهود المبذولة في كافة القطاعات، حتى وإن كانت هناك حوادث فردية ربما يصادف وقوعها في نفس التوقيت، لكن يظل المجتمع المصري مشهودًا له بالأخلاق ومعروف عنه الصفات الحميدة، ومن ثم علينا إلقاء مزيدًا من الضوء على النماذج الوطنية الملهمة والمشرفة لتكون قدوة للشباب خلال الفترة المقبلة.

«رشاد»: معركة الوعي ليست قاصرة على الإعلام

وأشارت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلى أن هناك الكثير من النماذج الوطنية الملهمة والمشرفة التي سجل التاريخ أسمائها بحروف من نور لما قدموه من تضحيات في حب الوطن، كما أن معركة الوعي ليست قاصرة على الإعلام فقط بل المدرسة والجامعة والشباب والرياضة والأوقاف ومن قبل كل هذا الأسرة، فعليها العامل الكبير في تنشئة جيلًا صالحًا يكون نافعًا لنفسه أولًا ثم وطنه، مناشدة جميع الهيئات المعنية بملف التوعية، بتضافر جهودها وعمل برامج كل في اختصاصه، لإعلاء القيم المجتمعية والحفاظ على العادات والتقاليد المجتمعية.

نائب يقترح إنشاء قناة للأطفال لتنشئة جيلًا سليمًا

من جانبه اقترح النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنشاء قناة مصرية متخصصة للأطفال، لضمان تنشئة جيلًا سليمًا من خلال عمل خريطة برامج تعتمد على تقديم كل ما هو مفيد للطفل، وفي نفس الوقت تكون حائط صد لكل الأفكار التي يُروج لها خلال الفترة الأخيرة، والتي تستهدف هذه الشريحة بصورة مباشرة لضرب القيم المجتمعية والثوابت الدينية بأفكار دخيلة على المجتمع المصري.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان، إلى أن الشباب هم عماد المجتمعات ومن هنا تكون خطة الدولة للحفاظ على الإنسان المصري، ففي الوقت الذي نشهد فيه طفرة كبيرة وغير مسبوقة في حجم المشروعات القومية التي لم نشهدها خلال العصور السابقة، علينا الاهتمام بإنشاء جيلًا قادرًا على العمل، ولديه مسئولية تجاه بلده، ويحافظ على القيم والعادات والتقاليد.

وطالب عضو مجلس النواب، أن تكون القناة إضافة حقيقية وليست مجرد قناة تخرج للنور دون جدوى، وذلك من خلال خريطة برامج كبيرة تخاطب الأطفال ولقاءات مباشرة، وتقديم مادة فنية تخاطب عقولهم بصورة مبسطة، لعدم ترك الأطفال للقنوات الأخرى التي تقدم محتوى ربما يتعارض في بعض الوقت مع قيمنا المجتمعية.