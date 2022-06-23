محافظ أسوان يكرم «صناع الخير» لجهودها في دعم الأسر الأكثر احتياجا

كرم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مؤسسة صناع الخير للتنمية بإهدائها درع المحافظة لجهودها غير التقليدية في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، وإعادة إعمار وإنشاء وترميم المنازل المتضررة من السيول التي شهدتها المحافظة مؤخرا، إلى جانب تقديم المساعدات المادية والعينية للأسر المتضررة وتزويد عدد من الأهالي بمشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر، وتنظيم القوافل الطبية للحد من الإصابة بالعمى.

تكريم صناع الخير

وبحسب بيان صدر عن صناع الخير، فإنّ الدكتور محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات بالمؤسسة تسلم درع التكريم، وعُقد الاجتماع وأجريت مراسم التكريم بحضور نائب المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد.

وأشاد اللواء أشرف عطية، بتكاتف المجتمع المدني مع الجهود الحكومية على أرض أسوان في مواجهة العديد من التحديات، وكان من أبرزها تداعيات جائحة كورونا، وتداعيات السيول الأخيرة، والتي أثمرت عن سرعة احتواء هذه التداعيات، وتخفيف المعاناة عن المتضررين، مقدمًا الشكر لصناع الخير والجمعيات الأخرى التي أوفت بوعودها ورسمت الفرحة على وجوه المواطنين الذين تضرروا من السيول، حيث ساهمت جهودهم في إعادة إنشاء المنازل وترميمها؛ لتوفير المسكن الملائم والآمن لهم.

صناع الخير: نظمنا قوافل للحد من أمراض العيون

من جهته، أعرب الدكتور محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات في صناع الخير، عن امتنان مجلس أمناء صناع الخير لهذا التكريم كونه يعكس مدى إيمان الجهاز التنفيذي للدولة بالدور المهام الذي يلعبه المجتمع المدني، وفي الصدارة منه مؤسسة صناع الخير في دعم غير القادرين من خلال أنشطة تنموية غير تقليدية تحد من الآثار السلبية للكوارث والأزمات.

وأشار عبدالجليل إلى أنّ «صناع الخير» ساهمت بشكل فاعل في تقديم خدمات نوعية تنموية وطبية ذات جودة لأهالي أسوان من بينها تنظيم سلاسل قوافل في مجال الحد من أمراض العيون ضمن مبادرة «عنيك في عنينا»؛ للحد من مسببات العمى تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، والمشاركة ضمن جهود المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في إعادة إعمار المنازل المتهالكة بقرية الشهامة مركز إدفو، وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بقرية المنصورية مركز دراو، وتسليم عدد 30 صياد مراكب حديثة مجهزة، بموتور وعدة صيد حديثة.

وتابع عبدالجليل: «لدعم المتضررين من آثار انتشار فيروس كورونا في المحافظات الحدودية أطلق صناع الخير مبادرة حماية 2 بمحافظة أسوان، وشملت تقديم مساعدات عينية وغذائية وأدوات وقاية من الإصابة بالفيروس ومساعدات مالية، كما افتتحت صناع الخير أول غرفة لتقديم خدمات الحماية من بتر القدم السكرى بجامعة أسوان ضمن مبادرتها (قدم صحيح)».

كما قدّمت صناع الخير وعلى مدار السنوات الماضية، كمًا هائلًا من المساعدات الموسمية استهدفت القرى الأشد احتياجا في كل أنحاء المحافظة، وتستعد حديثًا لإطلاق سلسلة جديدة من الخدمات غير التقليدية؛ لخدمة أبناء المحافظة من أهالي النوبة في قرى غرب أسوان.