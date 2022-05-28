«صناع الخير» و«أوركيدا» يوقعان الكشف على عيون 863 من أهالي بسوهاج

نظمت مؤسسة صناع الخير للتنمية و«أوركيديا» للصناعات الدوائية قافلة طبية موسعة للكشف على أمراض العيون بقرية الشيخ مرزوق مركز البلينا بسوهاج ضمن مبادرة «عنيك في عنينا» للحد من مسببات العمى، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وإشراف الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ومتابعة اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، في إطار جهود تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

توزيع أدوية على 450 مواطنًا

وأكّد الدكتور محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات بصناع الخير؛ أن قافلة مبادرة عنيك فى عنينا بقرية الشيخ مرزوق بالبينا نجحت في تقديم خدماتها الطبية الشاملة فى مجال العيون لـ863 من أهالي القرية والقرى المجاورة، إذ تمّ توقيع الكشف عليهم وتوزيع أدوية على 450 مواطنًا، وتشخيص احتياج 302 مواطن لنظارات طبية وتم عمل المقاسات الطبية للنظارات تمهيدا لتنفيذها وتسلميها لمستحقيها قريبا.

وأشار إلى أنَّ خدمات قافلة «عنيك في عنينا» داخل قرية الشيخ مرزوق تضمنت أيضاً تشخيص الاحتياج لإجراء العمليات الجراحية، إذ تمّ تشخيص احتياج 190 لإجراء عمليات جراحات عيون تنوعت ما بين إزالة ظفرة ومياه بيضاء وشبكية ومياه زرقاء وزرع قرنية.

تشخيص احتياج 302 مواطن لنظارات طبية

ومن جهتها، أوضحت الدكتورة شيماء صبري المدير التنفيذي لمبادرة «عنيك في عنينا»، أنَّ قوافل «عنيك في عنينا» تقدم جميع خدماتها بالمجان تماما مع ضمان تحقيق أعلى جودة ممكنة ويتم تنظيم القوافل وفق اشتراطات وزارة الصحة المصرية وما أوصت به منظمة الصحة العالمية فيما يخص طرق الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأشارت إلى أنَّ «عنيك في عنينا» وبجانب تنظيم قوافل الكشف على أمراض العيون أهدت أقسام الرمد بالمستشفيات الجامعية بعدد من الجامعات المصرية ومنها جامعة سوهاج، عددًا من أحدث أجهزة التشخيص والجراحة، بهدف رفع كفاءة الأجهزة الطبية بهذه الجامعات؛ لتمكين الفرق الطبية بها من تقديم خدماتها العلاجية لأكبر عدد ممكن من مرضى العيون، وبأفضل التقنيات الطبية الحديثة.