حالة الطقس غدا الجمعة 24-6-2022 في مصر.. شديد الحرارة

ارتفاع جديد في درجات الحرارة تشهده كافة المناطق غدا الجمعة الموافق 24 يونيو، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية منذ قليل، إذ إنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة غدا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، تتراوح بين درجتين و3 درجات مئوية.

ووفق البيان يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلًا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس غدا في مصر

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على بعض المناطق مساءً، خاصة في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فيكون الطقس معتدلًا، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.75 متر، ويكون اتجاه الرياح جنوبية غربية، وبالنسبة للبحر الأحمر فيكون معتدلًا، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و مترين، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا الجمعة

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة الموافق 24 يونيو على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، فجاءت على النحو التالي:

القاهرة 37 24

الأسكندرية 32 23

وادي النطرون 37 22

طنطا 37 24

شبين الكوم 37 24

دمنهور 37 24

بلطيم 32 23

مطروح 30 22

السلوم 30 22

سيوة 38 21

بورسعيد 33 23

دمياط 33 23

الزقازيق 37 22

المنصورة 37 23

الإسماعيلية 36 23

السويس 37 23

العريش 34 22

رفح 33 21

رأس سدر 38 22

نخل 35 16

نويبع 38 24

طابا 36 21

كاترين 31 15

الطور 34 24

شرم الشيخ 39 28

الغردقة 37 28

مرسى علم 36 26

الفيوم 38 26

بني سويف 37 23

المنيا 38 25

أسيوط 38 25

سوهاج 39 26

قنا 39 26

الأقصر 40 26

أسوان 41 26

إدفو 41 26

أبو سمبل 42 26

الوادي الجديد 40 25

شلاتين 36 25

أبو رماد 36 25

حلايب 34 24

رأس حدربة 32 24